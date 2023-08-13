Приметы и поверья на 13 августа: что нельзя делать в Евдокимов день

По народному календарю 13 августа отмечается Евдокимов день. Евдоким считался семейным покровителем, поэтому к нему обращались с просьбами защитить семью, а также молили о здоровье всех домочадцев и о верности супругов.

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В этот день женщины с утра навещали могилы родителей, дедов и прадедов, чтобы положить на каждую по куску пирога. Мужчины занимались проверкой сельскохозяйственных инструментов, в частности чинили бороны, чтобы во время полевых работ у них не ломались зубья. В огороде к этому времени поспевали огурцы, их убирали с грядок и начинали заготавливать впрок. Предки верили, что если в этот день хорошо поработать, то зимой не придется голодать.

На Евдокима запрещалось брать вещи у незнакомых людей и отдавать свои, даже если в дом специально пришли и попросили. Также в этот день запрещалось лениться и бездельничать, чтобы не навлечь на себя нищету и неприятности. При этом делать работу по дому тоже не советовали, считалось, что это разозлит домового. Предки старались в этот день не конфликтовать и не выяснять отношения в доме, иначе в нем могла поселиться нечисть и вредить семье в будущем – бить посуду бить, смешивать крупы, пугать скотину, а также громко кричать по ночам.