Три крокодила поселились под асфальтом возле жилых домов

В Индии жители обнаружили в своем районе трех крокодилов, поселившихся под асфальтом. Об этом сообщает New York Post.

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По словам местных жителей, они услышали странный шум, доносящийся из-под земли. Присмотревшись, они увидели, что на дороге, расположенной рядом с их домами, появилось много трещин. Вскоре выяснилось, что причиной тому стали крокодилы, вылезающие из-под асфальта.

Шокированные жители поспешили вызволить и поймать хищников. На кадрах, снятых очевидцами произошедшего, видно, как мужчина зажимает шею крокодила, пытаясь его удержать. Спустя мгновение на поверхность земли вылезает второй хищник. Он бежит на девушек, снимающих видео, и те поднимают ноги над землей, чтобы избежать возможного нападения.

Вскоре под асфальтом обнаружили третьего крокодила, которого уже не было в живых. О дальнейшей судьбе пойманных хищников не сообщается.