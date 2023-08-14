Нельзя работать и ругаться: приметы на 14 августа

14 августа православные верующие отмечают народно-церковный праздник Медовый Спас. По преданию, Спас – сокращенная форма слова Спаситель. Именно поэтому под словом Спас верующие подразумевают Иисуса Христа.

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Однако существует и другая версия, которая гласит, что слово "спас" произошло от слова "спасаться", а то, в свою очередь, от слова "запасаться". Согласно третьей версии, "спас" равноценно слову "спасы" – так славяне именовали первые две недели августа.

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В любом случае, с Медовым Спасом связано множество примет и поверий. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 14 августа

Сегодня не принято работать – ни в поле, ни дома. Этот день лучше всего проводить с близкими людьми.

Кроме того, сегодня запрещено ругаться и ссориться с родными, а также желать кому-то зла. Считается, что неприятности, которые пожелаешь кому-то в этот день, вернутся к тебе самому в двойном размере.

14 августа запрещено устраивать шумные застолья. Отмечать Медовый Спас нужно тихо с семьей и близкими друзьями. Данный запрет имеет бытовую подоплеку: дело в том, что пчелы не выносят шум – он раздражает их, и они могут покусать пасечника.

На Медовый Спас запрещено употреблять скоромную пищу – то есть еду, которая была приготовлена из теплокровных животных: мясо, молочные продукты, яйца, а также блюда и кондитерские изделия, содержащие их. 14 августа – это первый день Успенского поста, поэтому еда на столе должна быть постной.

Сегодня нельзя купаться в водоемах. Считается, что 14 августа вода становится мутной и грязной. Купание в ней может обернуться проблемами со здоровьем.

Запрещено употреблять мед до того, как он прошел процедуру освещения в церкви.

14 августа нельзя жадничать. Наоборот, важно помогать нуждающимся.

Приметы

Сегодня сильный ветер — зима будет снежной.

Розы отцвели — готовьтесь к холодным росам.

Скот ложится перед домом — грядет ненастье.

Надой молока у коровы уменьшился — ждите ливень.

Лошадь храпеть начала — погода ухудшится.