К чему оказались не готовы советские солдаты при встрече с моджахедами

Советские солдаты, отправившиеся в Афганистан, оказались не готовы к многим аспектам войны, особенно в условиях горного Афганистана. Ограниченный контингент военнослужащих провел в этой стране около 10 лет, но подготовка к войне началась не сразу. Вначале солдатам говорили, что они будут воевать с "противниками обманутых дехкан" - преступниками, наркоманами и бандитами. Внутриполитические аспекты взаимоотношений с афганцами не объяснялись.

Подготовка вновь прибывающих в Афганистан военнослужащих начала проводиться дифференцированно только в 1983 году. Особое внимание уделялось учебным действиям, связанным с обращением с оружием, перемещением в горных условиях и обезвреживанию фугасов. Опыт ведения боя в Афганистане приобретался непосредственно в процессе боестолкновений, так как солдаты и офицеры советской армии, за исключением спецподразделений, в основном, не были готовы к боям в горах.

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Кроме того, советские солдаты не всегда понимали, с кем и за что они воюют. Многие ветераны считают, что афганцы стали "заложниками чужой войны", ведь они воевали неизвестно за что и зачем. Однако, советские военнослужащие были готовы на самопожертвование, что впечатлило даже душманов. В одном из примеров боя моджахеды атаковали высоту, занимаемую пятью советскими солдатами. После шести дней боестолкновений, моджахеды взяли в плен всех пятерых русских, но потом их отпустили, так как их мужество и самопожертвование их впечатлили.

Кроме того, советские солдаты сталкивались с другими сложностями, такими как возможность противника переодеваться в советскую форму и говорить по-русски. Солдаты не понимали, почему нельзя заходить вглубь кишлаков разрозненными группами, так как душманы немедленно атаковали. Глиняные дувалы служили хорошим прикрытием для моджахедов и сдерживали автоматные очереди. Душманы часто стреляли в последнего солдата, чтобы русские не смогли отступить.