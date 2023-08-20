Животные, которые готовят пищу перед употреблением
В мире животных, еда – это часть выживания. Однако некоторые виды выходят за рамки простого поедания добычи. Да, есть представители фауны, которые готовят пищу перед употреблением. Подробнее о них расскажет "Рамблер".
Сорокопуты: гурманы среди птиц
Несмотря на то, что мы считаем себя владельцами монополии на кулинарное искусство, некоторые птицы тоже имеют свои кулинарные секреты. Птицы сорокопуты, также известные как птицы-мясники, удивляют своими навыками. Они не просто поедают свою добычу, а предварительно «приготовляют» ее.
Сорокопуты насаживают ядовитых кузнечиков на острые шипы. Однако здесь не все так просто. Они выжидают около двух дней, чтобы дать яду в добыче распасться. Только после этого они приступают к трапезе.
Макаки и их кулинарные традиции
Обезьяны тоже не остались в стороне от кулинарных экспериментов. Японские макаки на острове Кодзима проявили невероятную изобретательность в приготовлении пищи. В 1952 году приматологи начали подкармливать макак бататом – сладким картофелем. Однако скоро они столкнулись с проблемой: макаки тщательно очищали клубни от грязи, что было очень затратно по времени.
Однако через некоторое время одна из макак нашла решение. Она начала мыть клубни в реке. Этот пример последовали и другие молодые макаки. Со временем этот навык стал передаваться поколениям. Сегодня у этих приматов осталась привычка вымывать свою пищу, что удивительно демонстрирует их адаптивность и способность использовать инструменты.