Нельзя обижать животных и ругаться: приметы на 15 августа

15 августа православные верующие вспоминают Блаженного Василия. В народе сегодняшний день именуют днем Степана Сеновала.

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Наши предки в этот день традиционно плели венки, для которых использовали 12 видов растений. Готовый венок нужно было принести в дом и разместить в Красном углу. Для изготовления венков брали целебные травы, поэтому в течение года можно было использовать частички венка для исцеления больных людей.

Подробнее о том, что нельзя делать 15 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 15 августа

В день Степана Сеновала запрещено обижать животных – и своих, и чужих. В противном случае, удача может отвернуться от вашего дома. На Руси были уверены в том, что к тому, кто заботится о четвероногих, в дом непременно придет счастье и благополучие.

15 августа также запрещено ходить на охоту и убивать диких зверей. Более того, нельзя расставлять ловушки для мышей и крыс.

В день Степана Сеновала нельзя ругаться ни с кем – даже с посторонними людьми. Если по отношению к вам проявляют агрессию, не нужно отвечать тем же, лучше пройти мимо и не вступать в конфликт. Вдобавок к этому сегодня нельзя помышлять о мести и желать зла кому бы то ни было.

Сегодня важно гнать от себя любые нехорошие мысли: нельзя думать о будущем в негативном ключе и сожалеть о прошлом.

15 августа также запрещено смотреть фильмы и читать книги, которые могут напугать. Так вы можете привлечь темные силы.

Не берите денег и не давайте в долг на Степана Сеновала. Вы можете столкнуться с денежными трудностями, которые растянутся на долгие месяцы.

Приметы

Чтобы понять, какая погода грядет, сегодня нужно присмотреться к животным.

Если скотина спит днем, будет дождь.

Обнаружили паука, который плетет паутину – быть сильному ветру.