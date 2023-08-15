Россияне рассказали, какие мемы им нравятся больше всего

Половина россиян заявили, что им нравятся мемы.

Большинство (52%) россиян с удовольствием смотрят мемы в интернете. Это показало исследование PR-агентства Mediacom.Expert с помощью онлайн-панели Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно опросу, 84% пользователей всех поколений знают, что такое мемы. Среди них 71% используют их в общении хотя бы иногда, а 19% создавали мемы сами.

Половина (49%) участников опроса воспринимают такой контент положительно, причем среди респондентов 18–30 лет так ответило подавляющее большинство (70%). Также 40% опрошенных в целом относятся к мемам нейтрально, а 11% — негативно.

По мнению 67% респондентов, мемы делают информационный материал, рекламу, коммуникацию бренда более привлекательной и интересной для клиентов. А 60% считают их перспективным способом передачи информации.

В целом же 52% респондентов хотят видеть мемы в общении с компаниями (68% — среди опрошенных 18–30 лет).

Большинство (66%) опрошенных находят в мемах положительные эмоции, 16% получают из них актуальную информацию о новостях и фактах, а 15% считают, что они обладают глубоким смыслом. Однако некоторые интернет-пользователи находят в мемном контенте и недостатки: 26% видят в некоторых изображениях и надписях противоречивость. По мнению 13%, мемы надоедливы, 11% — провокационны и жестоки, 10% — могут оскорблять людей.

Абсолютное большинство (95%) респондентов отметили, что обычно понимают смысл тех или иных мемов, а 51% расшифровывают его практически всегда.