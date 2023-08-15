«Самые опасные казаки»: почему враги так боялись пластунов

Пластуны - это особый род казачьих войск, который славился своей изобретательностью, отвагой и опасностью. Их называли самыми "опасными" казаками, так как они вызывали страх у врагов и восхищение у своих военачальников.

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Происхождение пластунов связано с Запорожской Сечью, где они оттачивали свое мастерство и закаляли характер. Название "пластун" происходит от украинского слова "пластувати" - ползти. Со временем пластуны стали особыми воинскими подразделениями, выполняющими различные сложные и опасные задачи, включая разведку и диверсии в тылу врага.

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Характер пластунов был особенным. Попасть в их ряды мог далеко не каждый. Необходимо было обладать не только физической силой и крепким здоровьем, но и определенными чертами характера, такими как выдержанность, хладнокровие, неприхотливость в быту, выносливость в походе и терпение в бою. Пластуны были спокойными и малоприметными людьми.

Пластунам приходилось выполнять широкий круг обязанностей. Они были следопытами, разведчиками, диверсантами, стрелками. Они должны были знать артиллерийское и саперное дело, уметь лазить по горам и плавать в реках. Война заставила их овладеть навыками ведения рукопашного боя. Обучение пластунов было долгим процессом, который гарантировал их выживание в условиях постоянных набегов и суровой природы Кавказа.

Одежда пластунов была максимально легкой, удобной и неприметной, чтобы обеспечить скрытность и маневренность. Они носили потрепанную черкеску, обветшалую папаху с башлыком и кожаные чувяки. На поясе у них висел длинный кинжал, пороховница и мешочек для пуль, а в руках они держали дальнобойный штуцер. Нагайка была незаменимым предметом для пластуна.