Великий сибирский ледяной поход: главная трагедия белых в Гражданской войне

В конце 1919 года белая армия под командованием Адмирала Колчака отправилась в небывалый поход от Барнаула до Читы. Однако, несмотря на свою многочисленность и начальные успехи, армия Колчака потерпела поражение и погибла. Почему это произошло?

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Одной из главных причин поражения армии Колчака были последние ошибки самого Колчака. Его эвакуация из Омска и сдача города врагу лишили армию общего командования и руководства. Это привело к деморализации воинских частей и понижению их боеспособности. Армия перестала быть единым организованным силовым структурой и распалась на отдельные части, которые с трудом сотрудничали друг с другом.

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Кроме того, эвакуация штаба и административных учреждений, а также семей военнослужащих, которым нельзя было оставаться, лишила армию способности маневрировать. Вместо того, чтобы сосредоточиться на боевых действиях, армия Колчака была обременена "балластом" и необходимостью заботиться о своих сопровождающих.

В таких условиях генерал Каппель стал командующим фронтом и сделал первый шаг на пути спасения армии. Он позволил колеблющимся и сомневающимся в успехе похода остаться или отправиться восвояси. Это решило проблему дезертирства и повысило боеспособность армии. Генерал Каппель был уважаем и доверял своим солдатам, что помогло поднять боевой дух войск.

Однако, сам Адмирал Колчак в последние месяцы перед своим арестом и расстрелом был поражен смятением и замешательством. Он долго медлил с эвакуацией из Омска и принял решение производить командование прямо с железной дороги. Это решение не только лишило армию единого руководства, но и вызвало недоверие и недоумение у подчиненных.

Трагедия под Красноярском

Тем временем, сибирская армия встретила свое первое и самое тяжелое испытание. В декабре 1919 – начале января 1920 года войска вместе с беженцами подошли к Красноярску. К тому времени последний оказался занят сильным отрядом партизан Щетинкина, бывшего штабс-капитана из фельдфебелей. Как рассказывали участники похода: «он состоял из отличных стрелков-охотников, о которых говорили, что они чуть ли не за версту бьют без промаха в глаз». Положение ухудшало и то, что на сторону красных перешел белый генерал Зиневич, командующий Средне-Сибирским корпусом 1-й Сибирской армии, со всем своим гарнизоном. Таким образом, в Красноярске сконцентрировались сильные боевые части против изнуренных, морально подавленных и плохо вооруженных частей Сибирской и Волжской армий.

Попытка взять штурмом Красноярск закончилась лишь потерями со стороны каппелевцев. Единого плана прорыва через войска красных не было, в итоге, начальники отдельных частей действовали обособленно, без связи с другими. Общей идеей было лишь то, чтобы обойти Красноярск с Севера и проскользнуть за Енисей. Потери были колоссальными. Как пишет Варженский, у Красноярска, если брать в расчет всех эвакуирующихся, потери составили не меньше 90 процентов всей движущейся массы. Из почти миллионной толпы осталось 12-20 тысяч человек. Этим и закончился первый этап Ледяного Сибирского похода.

За Красноярском отступающих ждал не менее тяжелый участок пути по незамерзшей реке Кан, тянувшийся до Иркутска. Решение идти этим коротким путем принял сам Каппель, несмотря на то, что дорога до Иркутска по Енисею и Ангаре представлялась более безопасной. Как писали очевидцы:

«Получился небывалый в военной истории 110-вёрстный переход по льду реки, куда зимою ни ворон не залетает, ни волк не забегает, кругом сплошная непроходимая тайга».

Решение стоило генералу жизни. Под глубокими сугробами скрывались полыньи, образовавшиеся из-за горячих источников в тридцатипятиградусный мороз. Люди двигались в темноте, то и дело, проваливаясь под лед. Это случилось и с Каппелем, который во время перехода провалился в полынью и отморозил ноги. После ампутации пошло заражение, которое усугублялось воспалением легких.

Каппель завершил переход, продолжая командовать армией, будучи уже не в состоянии самостоятельно держаться на лошади – его привязывали к седлу. Его последним решением был штурм Иркутска, освобождение адмирала Колчака и создание в Забайкалье нового фронта по борьбе с революцией. Он умер 26 января 1920 года, так и не узнав, что ни одному из его планов было не суждено сбыться.

После его смерти командование перешло к его заместителю, генералу Войцеховскому. Узнав о расстреле Колчака, он отказался от идеи штурмовать Иркутск, что привело бы к бесполезным потерям, и взял путь в Забайкалье.

Конец пути