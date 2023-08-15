Рыбу-улитку назвали одним из самых пугающих существ

В Сети опубликовали снимки самых пугающих и необычных существ, обитающих в океанах и морях. Среди них рыба-улитка. Это существо ранее не было известно науке. Его обнаружили в водах в районе Антарктиды.

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Известно, что рыба-улитка принадлежит семейству слизневых и обитает на глубине 8336 метров. Эти особи считаются одними из самых глубоководных в мире. За причудливые формы и довольно пугающий вид рыбу причислили к одним из самых на планете.

Кроме того, в списке оказалась кошачья акула, которую также открыли недавно. Эта акула отличается овальной формой глаз с ярко-белой радужной оболочкой.

Также специалисты отметили как одних из самых устрашающих рыбу-вампира или морскую многоногу, которая похожа на угря и умеет присасываться к другим рыбам.

За отсутствие чешуи, глаз, пигментации, но большой рог на лбу в список также включили рыбу-единорога.