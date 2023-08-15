Змея два дня пряталась от змееловов в унитазе жилого дома

Змея спряталась в туалете дома жительницы американского населенного пункта Каталина Футхилс, штат Аризона, и провела там два дня. Об этом сообщает WWNYTV.

Хозяйка дома была в шоке, когда зашла в ванную и увидела, как из туалета вылезла рептилия. Оказалось, что это плетевидный полоз. Американка отметила, что хотя подобные происшествия случаются достаточно редко, змеи могут проникать в камеры септических систем и даже попадать таким образом в дома из других домов.

Специалистам потребовалось более двух дней на извлечение змеи. На записи, сделанной сотрудниками службы змееловов «Rattlesnake Solutions», видно, как прожившая там два дня рептилия была извлечена из унитаза в доме женщины. Они отметили, что змея была не рада перспективе покинуть новое жилище.

Плетевидный полоз — змея из семейства ужеобразных, длиной от 1,6 до 2,5 метра, обитающая в Северной Америке. У нее короткая голова, стройное туловище и длинный хвост, напоминающий кнут, с окраской от коричневой до розовой. Этот дневной хищник обитает в разных биотопах, от пустынь до сельскохозяйственных угодий, и питается ящерицами, змеями, птицами и мелкими млекопитающими.