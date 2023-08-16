Какие вещи, до сих пор не могут объяснить ученые

Современная наука достигла невероятных высот в изучении окружающего мира, однако до сих пор существуют явления и вещи, которые не имеют рационального объяснения. В этой статье мы рассмотрим несколько таких необъяснимых феноменов.

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Один из таких феноменов - "эффект Мпембы". Он заключается в том, что горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Этот парадокс был открыт в 1963 году школьником из Танганьики по имени Эрасто Мпемба. Он задал своему учителю вопрос, почему разогретая жидкость замерзает быстрее. Вместе с английским физиком Денисом Осборном они провели ряд опытов и опубликовали статью, назвав этот феномен "эффектом Мпембы". До сих пор ученым не удалось найти научно обоснованное объяснение этого явления.

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Еще одним загадочным явлением является "WOW-сигнал". В 1977 году доктором Джерри Эйманом был зафиксирован сильный узкополосный космический радиосигнал, который соответствовал сигналу внеземного происхождения. Этот сигнал был отправлен из области неба в созвездии Стрельца. Однако до сих пор неизвестно, каким образом был отправлен такой мощный сигнал, требующий передатчика с мощностью, превышающей все существующие на Земле. Существует множество гипотез о происхождении этого сигнала, но ни одна из них не является признанной.

Феномен левшей также остается загадкой для ученых. В 1860-х годах хирург Поль Брок установил связь между работой полушарий мозга и активностью рук, но современные исследования опровергают эту теорию. Оказалось, что некоторые левши имеют такую же левополушарную ориентацию, как и правши. Ученые из разных университетов провели исследования генома и обнаружили, что доминирование одной из рук связано с группой генов и закладывается на этапе эмбрионального развития. Однако до сих пор не удалось полностью объяснить этот феномен.