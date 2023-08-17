Какие праздники отмечают 17 августа

В России и во всем мире 17 августа отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества.

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Наиболее примечательные из них — День секонд-хенда, День флага в Боливии и День любимого дивана.

День секонд-хенда

Комиссионный магазин или секонд-хенд — это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, подержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Для многих людей комиссионный магазин был и остается также и местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекций, вещи, привезенные из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно.

День флага в Боливии

Национальный флаг Боливии был создан 17 августа 1825 года, спустя всего одиннадцать дней после того, как Боливия провозгласила свою независимость от Испании. Флаг страны представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех горизонтальных полос равной ширины. Верхняя красная полоса символизирует кровь, пролитую борцами за независимость Боливии, средняя желтая — богатство и ресурсы страны, а нижняя зеленая — разнообразие боливийской природы, а также надежду.

День любимого дивана

Известно про это забавное событие немного: праздник придуман в России; отмечается 17 августа ежегодно, дата не смещается; предлагается в этот день провести побольше времени на этом предмете мебели.