Нельзя давать в долг и ходить на свидания: приметы на 17 августа
17 августа православные верующие вспоминают святую Евдокию (Авдотью) – знатную римлянку, которая жила в четвертом веке.
В числе девяти тысяч христиан женщину взял в плен персидский царь Сапора. Однако даже в плену она продолжала следовать своей миссии: святая проповедовала среди персидских женщин, и многих ей удалось обратить в христианство. За это Евдокию подвергли жестоким пыткам, а позже обезглавили.
В народе сегодняшний день именуют днем Авдотьи Малиновки. Подробнее о том, что нельзя делать 17 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 17 августа
Сегодняшний день считается неблагоприятным для торговли и любых финансовых операций. Сегодня нельзя давать в долг, если вы сами не хотите оказаться в должниках.
17 августа запрещено спорить и ругаться, особенно с пожилыми людьми.
Девушкам сегодня не рекомендуется ходить на свидания – велик риск столкнуться с обманом. Лучше всего отдать предпочтение домашним делам. Тогда шанс в скором времени встретить достойного мужчину увеличивается.
17 августа запрещено продавать или отдавать комнатные растения. Вместе с растениями вы можете распрощаться с любовью и семейным счастьем.
Не вздумайте плохо обращаться сегодня с открытыми водоемами: мусорить, кидать в них что-то, набирать из них воду для полива, шуметь рядом с ними, играть или громко смеяться.
Женщинам в день Авдотьи Малиновки не стоит работать в поле. Лучше найти себе дело в доме или в огороде.
17 августа запрещено предаваться лени, бездельничать и спать днем – это чревато неприятностями на работе и снижением дохода.
Приметы
Какая 17 августа погода, таким будет и ноябрь.
Если скотина принюхивается к воздуху — грядет дождь.
Большая роса сегодня предвещает плохой урожай льна.
Туман над лесом — будет много грибов.
Солнечный день — начало зимы будет тёплым.
Дождь — осадки продлятся всю неделю.
Сон в ночь на 17 августа, как правило, связывают с романтическими делами. Этот сон рассказываем вам, что произойдет в скором времени на любовном фронте.