Нельзя давать в долг и ходить на свидания: приметы на 17 августа

17 августа православные верующие вспоминают святую Евдокию (Авдотью) – знатную римлянку, которая жила в четвертом веке.

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В числе девяти тысяч христиан женщину взял в плен персидский царь Сапора. Однако даже в плену она продолжала следовать своей миссии: святая проповедовала среди персидских женщин, и многих ей удалось обратить в христианство. За это Евдокию подвергли жестоким пыткам, а позже обезглавили.

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В народе сегодняшний день именуют днем Авдотьи Малиновки. Подробнее о том, что нельзя делать 17 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 17 августа

Сегодняшний день считается неблагоприятным для торговли и любых финансовых операций. Сегодня нельзя давать в долг, если вы сами не хотите оказаться в должниках.

17 августа запрещено спорить и ругаться, особенно с пожилыми людьми.

Девушкам сегодня не рекомендуется ходить на свидания – велик риск столкнуться с обманом. Лучше всего отдать предпочтение домашним делам. Тогда шанс в скором времени встретить достойного мужчину увеличивается.

17 августа запрещено продавать или отдавать комнатные растения. Вместе с растениями вы можете распрощаться с любовью и семейным счастьем.

Не вздумайте плохо обращаться сегодня с открытыми водоемами: мусорить, кидать в них что-то, набирать из них воду для полива, шуметь рядом с ними, играть или громко смеяться.

Женщинам в день Авдотьи Малиновки не стоит работать в поле. Лучше найти себе дело в доме или в огороде.

17 августа запрещено предаваться лени, бездельничать и спать днем – это чревато неприятностями на работе и снижением дохода.

Приметы

Какая 17 августа погода, таким будет и ноябрь.

Если скотина принюхивается к воздуху — грядет дождь.

Большая роса сегодня предвещает плохой урожай льна.

Туман над лесом — будет много грибов.

Солнечный день — начало зимы будет тёплым.

Дождь — осадки продлятся всю неделю.