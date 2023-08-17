Викторианская эпоха – это период в истории Великобритании, который длился с 1837 по 1901 год, во время правления королевы Виктории. Это было время быстрого развития промышленности и науки, а также изменений в социальной и политической жизни страны.

Для этой эпохи были характерны строгие моральные нормы и консервативные взгляды на жизнь.

Хотя Викторианская эпоха и была периодом значительного прогресса, она также запомнилась своими жуткими и нечеловеческими практиками.

Например, вплоть до начала двадцатого века была популярна продажа жен. По законам того времени просто развестись было невозможно, поэтому появился другой способ обнулить брак. Муж привязывал жену за шею и вел на рынок – там он продавал ее тому, кто предложит наибольшую цену.

Еще одной ужасной практикой было использование каломели в косметике и лекарствах. Каломель – это хлорид ртути, токсичное вещество, которое широко применяли во врачебной практике для лечения разных типов заболеваний. От приема ртути у людей начинался сильнейший зуд, из-за которого они так мучались, что расчесывали кожу до крови.

Одной из самых безумных странностей того времени были, так называемые, "безопасные" гробы. В то время была популярна конструкция гроба со встроенной системой спасения. Не один Гоголь боялся быть похороненным заживо, в ту эпоху подобная фобия была распространена по всей Европе. Поэтому на случай пробуждения гробы оснащали системой вентиляции, а над надгробием закрепляли колокольчик.

Подробнее об остальных странностях Викторианской эпохи рассказали в видео на странице @Historyinteresting.