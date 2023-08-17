Что Англия планировала сделать с Россией после победы в Крымской войне

На самом деле, начало Крымской войны было связано со столкновением России и Турции. Однако, только после того, как две ведущие мировые державы того времени - Великобритания и Франция - вступили в боевые действия, локальный конфликт превратился в полномасштабную войну европейского масштаба. Это произошло 27 марта 1854 года, когда британцы и французы объявили войну России.

Британский лев и галльский петух против русского медведя

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Цели и задачи двух мировых держав, вступивших в войну с Россией, имели различный характер и не связаны с защитой интересов Турции, как было заявлено официально. Намерения Франции можно охарактеризовать как виртуальные. Причиной этого было уязвленное самолюбие Наполеона III, который был недоволен пренебрежительным отношением Николая I и стремился отомстить за поражение в наполеоновских войнах. Отечественная историография указывает на напряженность между Россией и Францией в вопросе о покровительстве христианским святыням в Палестине. Решение о том, кто будет главным - католики или православные, мог принять только турецкий султан. Николай I отстаивал интересы православной церкви, а Наполеон III - католической.

Ситуация с Великобританией была гораздо сложнее. Во-первых, Британская империя соперничала с Российской империей на Балканах и в Средней Азии и рассматривала противостояние в Крыму как часть общей стратегии. Во-вторых, экономический историк Алексей Волынец отмечает, что к началу Крымской войны Англия контролировала банковскую систему и государственные финансы Турции, что использовалось как средство давления на политику Оттоманской империи. В-третьих, глава британского МВД лорд Пальмерстон стремился к войне с Россией. Следует отметить, что он не был одинок в своих экспансионистских планах и выражал интересы значительной части британского элитного класса. Занимая должность руководителя МИДа, он предпринял многое для подготовки к войне с Россией. Обычно утверждают, что Пальмерстон стремился отторгнуть у России Крым и Кавказ. Это верно, но не полностью. Исследования английских историков Темперлея, Гендерсона, Виллами и американца Пурьира показывают более широкую картину стремлений Пальмерстона. Следует отметить, что эти историки описывают Пальмерстона как положительную фигуру, борца с российским самодержавием и агрессией, и приведенные факты говорят сами за себя.

На множество маленьких медвежат

Фактически, лорд Пальмерстон хотел расчленить Россию, раздав принадлежащие ей территории соседним странам. Не сомневаясь в успехе Крымской войны, Пальмерстон в своих планах нарезал Российскую империю как праздничный пирог. Грузия и Крым отходили к Турции (напомним, фактически находившейся под контролем британской короны), Швеция получала Финляндию, потерянную в 1809 году, Пруссия прирастала Прибалтикой, Австрия — Молдавией, Валахией и устьем Дуная. Кроме того, Пальмерстон хотел восстановить суверенитет Польши, сделав её буферной зоной между Россией и германской территорией. Камчатку также следовало оторвать от России, не стоит забывать про экспедиции британского флота с морской пехотой в те края ( и об обороне города-порта Петропавловск в 1854 году, например).

Если бы планы лорда сбылись, Россия утратила бы выходы в Балтийское и Чёрное моря, на обретение которых ушёл не один век и масса ресурсов, и возможность использования Дуная для судоходства и торговли, снизилось бы ее присутствие в Азиатско-Тихооокеанском регионе. Результатом стало бы серьёзное ослабление России как в экономическом, так и политическом плане.

У Пальмерстона не получилось

Россия проиграла Крымскую войну, но поставленные Пальмерстоном задачи выполнены не были. В первую очередь, из-за стойкости и мужества русских войск, сорвавших многие планы британцев. Потеряв 5000 человек (Турция — 21 000, Франция — 22 000) и 76 миллионов фунтов, Великобритания фактически ничего не приобрела, в частности, из-за разногласий среди европейских держав, что упустил из воду многоопытный Пальмерстон.