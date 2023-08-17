«Волкодавы Сталина»: на что были способны бойцы СМЕРШа

Сотрудников контрразведки СМЕРШ часто описывают как "сверхчеловеков", подобных персонажу Таманцева из фильма «В августе 44-го…». Конечно, в фильме присутствует художественное преувеличение. Однако, для того чтобы противостоять вражеским диверсантам и шпионам, бойцам СМЕРШа действительно требовались особые навыки. Какие именно навыки приобретали "сталинские волкодавы"?

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Военная подготовка бойцов СМЕРШа включала различные аспекты, начиная от оперативных основ до огневой подготовки.

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С самого начала войны возникла необходимость в пополнении кадров контрразведки. Для этого были открыты курсы подготовки оперативных работников при высшей школе НКВД СССР. За время войны эти курсы подготовили 2417 контрразведчиков. Кроме того, на уровне фронтов также проводились подобные курсы, где будущих контрразведчиков учили основам разведывательного делопроизводства и оперативной работы с внутренней агентурой.

Однако особый уровень подготовки требовался для бойцов оперативных команд, действовавших в прифронтовой полосе. Для них были организованы специальные школы и курсы СМЕРШа. Программа обучения включала не только лекции по истории и уголовному праву, но и обучение эффективным способам обращения с огнестрельным оружием. Контрразведчиков учили стрелять навскидку, на ходу и поражать движущиеся мишени. Они также изучали индивидуально-групповую тактику огневого столкновения, которую черпали из опыта русских дореволюционных контрразведчиков.

Одной из специфических практик, известных как "маятник Таманцева", было обучение уклонению от пуль. Сотрудников СМЕРШа учили раскачиваться из стороны в сторону и совершать обманные рывки, чтобы запутать противника. Эти движения напоминали позы восточных единоборств.

Кроме того, "волкодавы Сталина" практиковали перебежки короткими зигзагами, чтобы запутать противника и уменьшить вероятность попадания в них. Это была одна из методик, которые помогали им выжить в огневых дуэлях.

В СМЕРШе проводился строгий отбор по состоянию здоровья, чтобы подготовить курсантов к максимальной мобилизации и использованию их психофизиологического потенциала. Наставники использовали различные методы для развития органов чувств у курсантов. Один из таких методов был известен как "звериное чутье", которое позволяло им глубоко чувствовать опасность. С развитием органов чувств, скорость и точность реакций учащихся увеличивались. Подобно незрячим людям, СМЕРШевцы учились находить объекты "на слух" с помощью биологической эхолокации. Они тренировались стрелять по целям в полумраке и даже в темноте на открытом пространстве. Эти интенсивные занятия развивали у бойцов экстрасенсорное восприятие.

Во время войны оперативники СМЕРШа могли отличить человека от просто нагретого предмета даже в темноте.

Комплексные психофизиологические тренировки в конечном итоге повышали результативность стрельбы. Благодаря этим тренировкам контрразведчик мог достичь такой же точности, как стрелок с пятилетним стажем всего за полгода.