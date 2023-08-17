Как цирк заменил настоящих животных голограммами: видео
Немецкий цирк Ронкалли еще 90-х начал уменьшать количество настоящих животных, участвующих в представлениях.
На сегодняшний день это первый цирк в мире, который полностью отказался от использования животных в шоу. Вместо классического представления на арену цирка проецируются 3D-изображения тигров, львов и слонов.
Чтобы воплотить проект в жизнь, владельцам цирка пришлось потратить более полумиллиона евро на реализацию идеи. Им удалось создать особенную систему проекции изображения, благодаря которой зрителям видно представление с любого места.
Такое радикальное изменение привычного формата циркового шоу было очень рискованным решением, ведь вложения могли не окупиться. Но общественность поддержала
этот проект, и продажи билетов на представление выросли.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.
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