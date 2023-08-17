Немецкий цирк Ронкалли еще 90-х начал уменьшать количество настоящих животных, участвующих в представлениях.

На сегодняшний день это первый цирк в мире, который полностью отказался от использования животных в шоу. Вместо классического представления на арену цирка проецируются 3D-изображения тигров, львов и слонов.

Чтобы воплотить проект в жизнь, владельцам цирка пришлось потратить более полумиллиона евро на реализацию идеи. Им удалось создать особенную систему проекции изображения, благодаря которой зрителям видно представление с любого места.

Такое радикальное изменение привычного формата циркового шоу было очень рискованным решением, ведь вложения могли не окупиться. Но общественность поддержала

этот проект, и продажи билетов на представление выросли.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.