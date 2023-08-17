Эксперт рассказал, как нужно размешивать чай на самом деле

Не рекомендуется размешивать чай и кофе, образуя ложкой своеобразный "водоворот" в кружке. Об этом рассказал эксперт по этикету Уильям Хэнсон в своем личном блоге.

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Он объяснил озвученную рекомендацию двумя аргументами. Во-первых, подобные бесконечные вращательные движения выглядят неэлегантно. Во-вторых, размешивая таким образом сахар в напитке, вы не добьетесь желаемого результата: углевод осядет на дне и не растворится.

Уильям объяснил, что в данном случае следует придерживаться следующей схемы: погрузить ложку в центр сосуда и двигать ею туда-сюда, от одного бортика к другому.

Если же человек предпочитает пить чай или кофе не только с сахаром, но и с молоком, то в первую очередь в чашку стоит добавлять углевод, обратил внимание Хэнсон.