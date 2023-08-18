Нельзя есть хлеб и выходить из дома в полночь: приметы на 18 августа

18 августа православные верующие вспоминают святого Евстигнея. Долгие годы он служил в римских войсках при императорах Диоклетиане, Максимилиане Геркуле, Констанции Хлрое и Константине Великом.

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Однажды Евстигней увидел в небе сложенный из звезд крест. Этот знак стал для него предвестником побед во всех битвах.

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В народе сегодняшний день именуют днем Евстигнея Житника. Подробнее о том, что нельзя делать 18 августа, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 18 августа

На Евстигнея Житника запрещено употреблять пшеничный хлеб, а также есть сырые куриные яйца. Наши предки верили, что из яиц может вылупиться дьявол, поэтому сегодня их следует есть жареными или вареными. В тесто также не рекомендуется добавлять яйца.

Сегодня запрещено оставлять открытыми кастрюли с едой – туда может проникнуть нечисть, которая наведет на пищу порчу. Тот, кто съест такую еду, будет обречен на тяжелые болезни.

18 августа нельзя выходить из дома в полночь. Считается, что именно в это время суток на улицу выходят черти, которые могут обратить человека в себя.

Сегодня крайне неблагоприятный день для финансовых сделок и деловых переговоров. Скорее всего, они обернутся провалом.

Не вздумайте 18 августа оставлять малышей одних в комнате. Дети могут испугаться так сильно, что это приведет к заиканию. Излечить заикание впоследствии сможет только очень опытный целитель.

Приметы

Если после ясного дня вечером облака начали сгущаться, грядет дождь.

Эхо на закате разносится далеко – готовьтесь к жаркой погоде. Если эха не слышно, быть дождю. О дожде также свидетельствует дождевые черви, которые принялись выползать наружу.

Овцы и козы ворочают и встряхивают головами так сильно, что слышно хлопанье ушей – к ненастью.

Домашний скот собирается в кучу – к дождю.

Бутоны белой кувшинки едва поднялись над водой к 9 часам утра – будет дождь после полудня.

Если в этот день поделиться урожаем с соседом – будет болеть спина.

Какая погода в этот день – таким и будет весь декабрь.

Чайки в воде купаются – к ненастью.