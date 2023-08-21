Приметы и поверья на 21 августа: что нельзя делать в день Мирона Ветрогона

21 августа по народному календарю отмечается день Мирона Ветрогона. Другие названия – «Ветрогоны», «День Стрибога». В этот день предки старались использовать силу ветров себе во благо.

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Сильные ветра на наручи представляли закованными в цепи бородатыми стариками. Люди верили, что 21 августа они вырываются на свободу. Молодые девушки проводили обряды на любовь. Они выходили в поле и произносили специальный заговор. Если же в семье кто-то болел, то брали его одежду, стирали и сушили на ветру, а затем надевали на больного. После этого выздоровление должно было наступить скорее.

21 августа было принято ходить в лес за брусникой и ежевикой. Ягоды ели в свежем виде, а также готовили из них варенье, вино и кисель. В этот день запрещалось поднимать деньги и мелкие вещи на улице. Считалось, что в уличной пыли пряталась нечистая сила. Кроме того, нельзя было подметать, пылесосить и мыть в доме полы. Верили, что таким образом можно вымести удачу и благополучие.

Мирон Ветрогон считается благоприятным днем для проведения магических обрядов, ритуалов и чтения заговоров. Люди верили, что все любовные заговоры, прочитанные на ветер в этот день, принесут удачу и счастье в личной жизни.

Согласно приметам, в этот день, если вода в водоемах в полдень тихая, то осень будет спокойной, а зима теплой. Сильная жара или сильные дожди в этот день говорили о том, что такая погода установится на всю осень. Большой урожай ягод в лесу свидетельствовал о студеной зиме.