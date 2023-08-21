110-летний пакистанец женился в четвертый раз

110-летний мужчина из Маншехры по имени Абдул Ханан Свати женился на 55-летней женщине. Это четвертый брак пакистанца, сообщает издание 24 News HD.

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Старшему сыну молодожена более 70 лет, а всего у него 12 детей – 6 сыновей и 6 дочерей. Если же посчитать внуков и внучек мужчины, то общее число членов семьи составляет 84 человека.

Кадр из видео / 24 News HD

На торжественной церемонии присутствовали все дети Абдулы. Не обошлось и без традиционного выкупа суммой в 5 000 рупий.

Для Маншехры возрастные браки уже считается обыденном делом. Так, недавно нашел любовь своей жизни местный житель Закарья Баба, который недавно отметил 90-летие.