Мирон Ветрогон: что нельзя делать 21 августа

21 августа православные верующие чтят память епископа Мирона Критского, который считался добрейшим человеком. Согласно поверьям, однажды в его дом забрались грабители и пытались своровать зерно. Так вот Мирон не только не предпринял попыток помешать злодеям, но еще и помог им уложить свое имущество и водрузить на плечи. Этот поступок многие именовали чудом, потому что после такого воры приняли решение измениться и вести честную жизнь.

На Руси в этот дань из года в год наблюдалась сильно ветреная погода, потому в народном календаре 21 августа прозвали днем Мирона Ветрогона. Наши предки верили, что любые поступки и слова, сказанные сегодня, непременно отразятся на жизни в будущем. Так, например, считали, что, если распространять 21 августа негатив, ругаться, сквернословить и осуждать кого-то, то ветер унесет все хорошее и направит на человека неудачи. Потому люди на Мирона Ветрогона старались выходить на свежий воздух лишь в хорошем расположении духа и с добрыми намерениями.