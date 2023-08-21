Мирон Ветрогон: что нельзя делать 21 августа
21 августа православные верующие чтят память епископа Мирона Критского, который считался добрейшим человеком. Согласно поверьям, однажды в его дом забрались грабители и пытались своровать зерно. Так вот Мирон не только не предпринял попыток помешать злодеям, но еще и помог им уложить свое имущество и водрузить на плечи. Этот поступок многие именовали чудом, потому что после такого воры приняли решение измениться и вести честную жизнь.
На Руси в этот дань из года в год наблюдалась сильно ветреная погода, потому в народном календаре 21 августа прозвали днем Мирона Ветрогона. Наши предки верили, что любые поступки и слова, сказанные сегодня, непременно отразятся на жизни в будущем. Так, например, считали, что, если распространять 21 августа негатив, ругаться, сквернословить и осуждать кого-то, то ветер унесет все хорошее и направит на человека неудачи. Потому люди на Мирона Ветрогона старались выходить на свежий воздух лишь в хорошем расположении духа и с добрыми намерениями.
Что нельзя делать в этот день
- Не идти на деловые переговоры, важные встречи или свидания против направления ветра – в таком случае все пройдет не очень успешно и задуманное вряд ли осуществиться так, как вам бы того хотелось.
- Никого не осуждать, не оценивать за спиной, не критиковать и не ссориться. Важно избегать неприятных диалогов, обид и злости.
- В этот день хозяйки не принимались за домашнюю работу, так как это считалось плохой приметой. Допустимо сделать необходимое – помыть посуду или приготовить пищу. Генеральную уборку стоит отложить на другой день, так как 21 августа слишком высок риск пораниться и попасть в больницу.
- Если вы выронили что-то из кармана на перекрестке, лучшим вариантом будет оставить вещь там. Поднимать что-то с земли на пересечении дорог – плохая примета.
- Наши предки не запирали в день Мирона двери на замок – они верили, что через них должны войти в дом достаток и удача.
Погодные приметы
- Сильный ветер сулит ненастную погоду в ближайшие дни.
- Аисты уже приготовились к отлету – осень будет ранней и холодной.
- Сильная жара сегодня предвещает такую же погоду осенью.