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В Индии девушка похитила бывшего возлюбленного и насильно женила его на себе

31-летний инженер по имени Партибан из индийского города Велачери был похищен возле собственного дома своей бывшей возлюбленной. Она пыталась насильно женить его на себе, сообщает издание Dt Next.

Девушка похитила бывшего возлюбленного и женила его на себе
© Unsplash

Мужчина возвращался с работы домой, где его ждала любимая супруга и родители. В какой-то момент на него набросилась группа человек, в которых Партибан узнал бывшую девушку и членов ее семьи: все они помогали родственнице реализовать похищение. И с поставленной задачей они справились.

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После этого шокированного Партибана сразу же повезли в местный храм и принудили его надеть на девушку мангалсутру – ожерелье, которое жених торжественно на свадьбе вручает невесте. Завершить ритуал не удалось, так как мать мужчины обратилась в полицию, и вскоре правоохранители нашли пропавшего сына.

Бывшая возлюбленная и ее родственники задержаны, на настоящий момент ведется расследование.

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