Девушка похитила бывшего возлюбленного и женила его на себе

31-летний инженер по имени Партибан из индийского города Велачери был похищен возле собственного дома своей бывшей возлюбленной. Она пыталась насильно женить его на себе, сообщает издание Dt Next.

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Мужчина возвращался с работы домой, где его ждала любимая супруга и родители. В какой-то момент на него набросилась группа человек, в которых Партибан узнал бывшую девушку и членов ее семьи: все они помогали родственнице реализовать похищение. И с поставленной задачей они справились.

После этого шокированного Партибана сразу же повезли в местный храм и принудили его надеть на девушку мангалсутру – ожерелье, которое жених торжественно на свадьбе вручает невесте. Завершить ритуал не удалось, так как мать мужчины обратилась в полицию, и вскоре правоохранители нашли пропавшего сына.

Бывшая возлюбленная и ее родственники задержаны, на настоящий момент ведется расследование.