Покупатель обнаружил двухметровую змею в тележке с товарами

В США покупатель нашел в тележке с товарами длинную змею. Об этом сообщает Newsweek.

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Змею обнаружили в универмаге Target в городе Су-Сити, штат Айова, 12 августа. Сразу после этого в магазин вызвали службу по контролю за животными. Специалисты изловили змею и передали ее службе спасения животных.

Выяснилось, что в универмаг попал двухметровый обыкновенный удав — неядовитая змея из подсемейства удавов. Предполагается, что змея находилась в стоявшей на улице у магазина тележке, которую впоследствии завез внутрь покупатель. В настоящее время остается неясным, кому принадлежит удав и как он попал в тележку.

В полиции не сообщили, будут ли проводиться работы по поиску хозяина змеи. Рептилия будет находиться в службе спасения животных до 19 августа.

«Мы собираемся отдать удава в службу спасения, как только закончится срок его содержания. Мы заботимся о нем, он хорошо себя чувствует. Ему хорошо и тепло, у нас есть греющие лампы, его кормят», — говорит сотрудник службы.