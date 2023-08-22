Какую фразу мошенников нужно бояться больше всего

Как правило, злоумышленники — это всегда очень хорошие психологи. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, мошенники очень хорошо имеют оказывать психологическое давление на человека и выбирать именно те слова и фразы, которые производят самый большой эффект на их потенциальных жертв.

Как объяснил эксперт, самой опасной речевой конструкцией, которую только можно услышать от жуликов по телефону является их утверждение о том, что на банковском счёте человека зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе аферистов.

Эта фраза, произнесённая преступником, как утверждает специалист, оказывает самое мощное воздействие на ничего не подозревающих людей. После неё они готовы беспрекословно выполнить любое указание собеседника.

Именно услышав эти слова, как посоветовал гражданам юрист, необходимо задуматься, каким образом в банке зафиксировали эту самую «подозрительную активность» и что это вообще значит.