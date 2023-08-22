Девушка поймала соседку за чтением своего письма и оригинально проучила ее

Пользовательница Reddit с ником No-Mathematician6635 рассказала, как оригинально проучила соседку, которая регулярно копалась в ее почтовом ящике. По словам героини истории, она решилась на месть после того, как застала женщину за чтением предназначенного ей письма.

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Девушка объяснила, что на протяжении нескольких лет соседка совершала множество странных поступков: срывала фрукты с ее деревьев, забирала ее вещи, а также залезала в ее почтовый ящик. Автор поста добавила, что женщина продолжала вести себя так, несмотря на ее просьбы прекратить трогать ее вещи и предупреждение, что она обращалась в полицию.

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«Однажды она, стоя около моего ящика с собакой и в пижаме, читала письмо по поводу кредита на машину, которое мне прислали из банка. Просто стояла там, в очках и с сигаретой в руке, и читала», — вспомнила девушка.

Она добавила, что подошла к соседке и объяснила, что вскрывать чужую почту — преступление. «

Не похоже, что у тебя есть деньги на борьбу с этим», — парировала нарушительница и рассмеялась.

После этого героиня истории решила отомстить соседке. Она отправила ее адрес и телефон религиозной организации, которая находится неподалеку. «Не знаю, секта это или легальная религиозная община. Но они из тех, кто оставляет записки и стучит в двери», — уточнила рассказчица.

«Теперь я вижу, как они приходят к ее дому по четыре раза в неделю. Всегда в разное время. Иногда в семь утра, иногда в восемь вечера, в выходные», — рассказала она.

Девушка добавила, что они оставляют на крыльце ее соседки и в почтовом ящике кипы ненужных бумаг. Она также предположила, что представители организации часто ей звонят.

В комментариях к посту многие возмутились из-за поведения соседки рассказчицы.

«Если вы зафиксируете, как она залезает в ваш почтовый ящик и читает письма, при этом четко будет видно ее лицо, то у нее появятся большие неприятности», «Отправьте себе письмо от имени адвоката. Опишите в нем подробно наказания за чтение чужой почты», «Если у вас есть ее номер, создайте ей профиль на сайте знакомств. Ей часто будут отправлять пикантные фото», — посоветовали комментаторы автору поста.