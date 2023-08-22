Редчайший жираф без пятен родился в американском зоопарке

В зоопарке американского штата Теннесси родился уникальный жираф. У малыша отсутствуют характерные для этого животного пятна.

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Самка появилась на свет в зоосаде Брайтс. У нее шерсть коричневого цвета. Рост детеныша в настоящее время составляет шесть футов (почти 183 сантиметра). Объявлен конкурс на самое удачное имя для новорожденной.

Сотрудники зоопарка считают, что она единственная в своем роде. По их словам, это явление очень редкое как для жирафов, находящихся в неволе, так и для тех особей, которые обитают в дикой природе.

Ученые объяснили, что пятна используются жирафами для маскировки в дикой природе. Кроме того, они помогают в процессе терморегуляции в условиях жаркого климата. Обычно жирафы наследуют уникальный набор пятен от матерей.

Сотрудники зоопарка надеются, что детеныш поможет привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются жирафы в дикой природе, в том числе браконьерство и разрушение среды обитания.