Нельзя спорить и смотреть на луну: приметы на 22 августа

22 августа православные верующие вспоминают Матфия – одного из учеников Иисуса Христа, который стал апостолом вместо Иуды Искариота. Позже вместе с другими апостолами Матфий стал свидетелем сошествия Святого Духа, а после проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Считается, что святой обладает даром чудотворения – исцеляет больных и изгоняет бесов.

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В народе сегодняшний день именуют днем Матфея Змеесоса.

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Подробнее о том, что нельзя делать 22 августа, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 22 августа

В день Матфея Змеесоса запрещено готовить кашу на молоке и вообще изготавливать что-либо из этого продукта. В частности, сметану, творог, коктейли и пудинги.

Сегодня запрещено вступать в спор, даже если вы точно уверены в своей правоте. В противном случае, спор затянется, и вам придется очень долго отстаивать свою точку зрения.

Сегодня нельзя выпускать на пастбище домашний скот. Дома тоже следует держать животных подальше от чужих глаз. Велика вероятность, что животных могут сглазить.

В Матвеев день нельзя надевать украшения из металла.

22 августа запрещено пить настои и отвары из трав. В борьбе с недугами сегодня они будут неэффективны. Кроме того, настои 22 августа могут лишь усугубить болезнь или привести к отравлению. Наши предки верили, что все отвары в Матвеев день превращаются в яд.

Сегодня нельзя смотреть на луну – это приведет к сильнейшим головным болям.

22 августа не стоит садиться в общественном транспорте возле инвалидов или женщин в черном платке. По поверью, сегодня можно притянуть к себе все их болезни и несчастья.

Приметы

Если тихой ночью нет росы, значит, грядет ненастье. Чем больше росы, тем жарче будет завтрашний день.

Рыба не клюет – хорошей погоды не ждите.

Если молодой месяц хорошо виден на небе, до конца августа простоит жара.

Сильный южный ветер предрекает снежную зиму.

Жабы и лягушки квакают крикливо – быть сырой погоде.

Если дым поднимается вертикально вверх – день будет хорошим.

Сурки свистят громко – тепло продержится до середины осени.