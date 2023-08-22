Как советские военные победили США в Анголе

Гражданская война в Анголе стала одним из множества освободительных конфликтов, направленных против европейских колонизаторов. Однако корни гражданского неповиновения в Анголе уходили в далекое прошлое. В течение более десяти лет три крупные подпольные группы, боровшиеся за независимость, не могли договориться о том, под чьим знаменем должна начаться освободительная борьба в стране. Интересно, что если бы все стороны мирно договорились между собой, то войны, которая длилась четверть века, могло и не быть.

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В начале 1975 года в Португалии, которая владела Анголой, произошла революция, в результате которой к власти пришли левые силы. После прихода к власти революционеров, было принято решение щедро предоставить всем португальским колониям полную свободу. Однако в случае с Анголой было поставлено условие: все три соперничающие стороны, претендующие на власть в стране, должны были достичь соглашения между собой. К сожалению, это не произошло, и борцы за независимость просто начали воевать друг с другом. При этом Народное движение за освобождение Анголы и Национальный фронт освобождения Анголы были ближе к СССР, в то время как Национальный фронт за полную независимость Анголы склонялся к западной идеологии. После того, как 25 сентября 1975 года все три группы начали военные действия, каждая из них получила военную поддержку из-за границы. В помощь повстанцам направили войска из Заира и ЮАР, за которыми стояло ЦРУ США.

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В то же время, прекрасно понимая, что без вмешательства более серьезных игроков, чем местные региональные державы победы не одержать, руководители Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) обратились за помощью к Кубе и СССР, напирая на то, что они исповедуют социалистическую идеологию и готовые внедрять ее после победы. Наживка сработала. Сначала Куба, а затем и Советский Союз включились в борьбу. Причем если официально советская армия находилась в Анголе с 1975 по 1979 год, то в реальности военная помощь погрязшему в гражданской войне государству продолжалась вплоть до 1990-ых годов.

Военный контингент советников и технических специалистов СССР совместно с 50 000 контингентом кубинцев быстро сместил чашу весов в пользу МПЛА. Первой пал поддерживаемый Заиром Национальный фронт освобождения Анголы. Сложнее обстояло дело с войсками ЮАР, которых поддерживали оружием и военными советниками американцы. При этом важно отметить, что в Заире, Анголе и еще ряде стран Африки идеологическую работу вел знаменитый Че Гевара. В его планы входило полностью подчинить континент социалистической идеологии. Разумеется, американцы были категорически против подобного поворота событий. Однако поддержка ЦРУ сил противостоящих МПЛА ни к чему не привела, оказавшись проигрышной.