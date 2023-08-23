Мужчина нашел рыбу-вампира во время рыбалки

Мужчина по имени Крейг Эванс из Уэльса рассказал, что во время рыбалки нашел необычное существо, которое часто показывают в фильмах ужасов. Об этом сообщает издание LADbible.

Сообщается, что он рыбачил на западе Уэльса. Сам он рассчитывал на улов морской форели, которая заплывает в пресную воду на нерест. Однако неожиданно он поймал "существо из фильмов ужасов". В социальных сетях он рассказал, что находка похожа на ту, которую показали в фильме "Зубы".

Подписчики удивились находке Эванса и отметили, что никогда не думали о том, что такие создания обитают в Уэльсе. Позже он написал, что это существо — морская минога. Эти существа приплывают на нерест в пресную воду, где питаются водорослями. После этого они отплывают в океан. Там они охотятся на рыбу: минога прижимается к телу рыбы и высасывает из нее всю кровь. За это она получила прозвище рыба-вампир.

Эванс рассказал, что его минога была 60 сантиметров в длину и весила около килограмма.