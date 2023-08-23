Почему Маргарита Тереза была надеждой королевской семьи
Испанская королевская династия целиком состояла из близких родственников. Неудивительно, что из-за кровосмешения многие принцы и принцессы рождались с большим количеством генетических аномалий. Но иногда в таких близкородственных браках появлялись здоровые дети, например, инфанта Маргарита Тереза.
“Рамблер” разобрался, почему инфанта была надеждой испанской королевской семьи.
Близкородственные браки
В королевских династиях был распространен инцест: многие наследники женились на своих сестрах или тетях. По представлениям Средневековья, такие близкородственные связи помогали сохранять “королевскую кровь”.
На это есть сразу несколько причин: браки монархов с обычными горожанами считались неравноценными. А дети, которые не наследовали престол, считались бесполезными.
Испанская династия
Из-за близкородственных связей многие наследники испанского престола не отличались крепким здоровьем. Они страдали сифилисом, слабоумием и генными заболеваниями. Это существенно усложняло процесс управления государством, ведь дееспособных наследников престола становилось все меньше.
Но после рождения Маргариты Терезы в 1651 году все изменилось. Девочка была здоровой, несмотря на то, что ее родители приходились друг другу дядей и племянницей.
Этот долгожданный ребенок родился спустя двенадцать лет брака — до этого у супругов появлялись только мертворожденные дети и инвалиды.
Судьба Маргариты Терезы
На Маргариту Терезу королевская семья делала большие ставки: ее планировали выдать замуж за будущего императора Священной Римской империи Леопольда I. Это был очередной династический брак внутри династии Габсбургов.
По мнению королевской семьи, эта связь должна была укрепить позиции Испании и Римской Империи по отношению к Французскому королевству. Леопольд I приходился Маргарите дядей по материнской линии, и двоюродным дядей по отцовской.
Крепкое здоровье Маргариты Терезы позволяло Габсбургам надеяться на продолжение династии. Она должна была стать наследницей престола после пресечения мужской линии.
5 декабря 1666 года Маргарита Тереза вышла замуж. Ей пророчили счастливый брак: ведь у нее с Леопольдом I было много общих интересов. Он также как и она увлекался музыкой и искусством.
Маргарита Тереза родила четверо детей, из которых выжила лишь одна девочка — Мария Антония. Во время очередной беременности девушка заболела бронхитом и умерла сразу после рождения четвертого ребенка.
После ее смерти права наследования испанского престола перешли к ее дочери — Марии Антонии. Она стала Австрийской эрцгерцогиней и вышла замуж за Максимилиана II, на тот момент курфюрста Баварии.