Почему Маргарита Тереза была надеждой королевской семьи

Испанская королевская династия целиком состояла из близких родственников. Неудивительно, что из-за кровосмешения многие принцы и принцессы рождались с большим количеством генетических аномалий. Но иногда в таких близкородственных браках появлялись здоровые дети, например, инфанта Маргарита Тереза.

© Diego Velázquez

“Рамблер” разобрался, почему инфанта была надеждой испанской королевской семьи.

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Близкородственные браки

В королевских династиях был распространен инцест: многие наследники женились на своих сестрах или тетях. По представлениям Средневековья, такие близкородственные связи помогали сохранять “королевскую кровь”.

На это есть сразу несколько причин: браки монархов с обычными горожанами считались неравноценными. А дети, которые не наследовали престол, считались бесполезными.

Испанская династия

Из-за близкородственных связей многие наследники испанского престола не отличались крепким здоровьем. Они страдали сифилисом, слабоумием и генными заболеваниями. Это существенно усложняло процесс управления государством, ведь дееспособных наследников престола становилось все меньше.

Но после рождения Маргариты Терезы в 1651 году все изменилось. Девочка была здоровой, несмотря на то, что ее родители приходились друг другу дядей и племянницей.

Kunsthistorisches Museum Wien

Этот долгожданный ребенок родился спустя двенадцать лет брака — до этого у супругов появлялись только мертворожденные дети и инвалиды.

Судьба Маргариты Терезы

На Маргариту Терезу королевская семья делала большие ставки: ее планировали выдать замуж за будущего императора Священной Римской империи Леопольда I. Это был очередной династический брак внутри династии Габсбургов.

По мнению королевской семьи, эта связь должна была укрепить позиции Испании и Римской Империи по отношению к Французскому королевству. Леопольд I приходился Маргарите дядей по материнской линии, и двоюродным дядей по отцовской.

Крепкое здоровье Маргариты Терезы позволяло Габсбургам надеяться на продолжение династии. Она должна была стать наследницей престола после пресечения мужской линии.

Juan Bautista Martínez del Mazo

5 декабря 1666 года Маргарита Тереза вышла замуж. Ей пророчили счастливый брак: ведь у нее с Леопольдом I было много общих интересов. Он также как и она увлекался музыкой и искусством.

Маргарита Тереза родила четверо детей, из которых выжила лишь одна девочка — Мария Антония. Во время очередной беременности девушка заболела бронхитом и умерла сразу после рождения четвертого ребенка.