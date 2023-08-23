Мужчина впервые сыграл в лотерею и сорвал джекпот
Житель американского города Клинтон, штат Северная Каролина, впервые решил попытать удачу в лотерее и сразу же сорвал джекпот. Об этом сообщает NC Education Lottery.
Майкл Ивз с помощью мобильного приложения купил билеты Cash 5.
«Это был первый раз, когда я сыграл в эту лотерею», — утверждает мужчина.
На следующее утро он проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что выиграл 331 тысячу долларов (31,2 миллиона рублей). Убедившись, что он действительно стал победителем, американец начал обсуждать с женой, куда потратить деньги.
Денежный приз поможет ему погасить ипотеку на дом и выплатить кредит за машину. Часть денег Ивз также планирует пожертвовать церкви и на благотворительность.
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