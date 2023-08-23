В соцсетях раскритиковали мать, проколовшую уши новорожденной дочери

Пользователи соцсетей раскритиковали мать из Канады, проколовшую уши своей четырехмесячной дочери, пишет Daily Mail. Сама женщина не видит в своем поступке чего-то плохого.

Как рассказала Сэнди, мать троих детей, она сама слишком рано стала носить серьги, за что теперь благодарна родителям. Поэтому канадка не понимает негативную реакцию от людей после рассказал о том, как проколола уши своей четырехмесячной дочери.

«Моим сыновьям пришлось прийти [в салон] и поддержать свою младшую сестру», — сообщила женщина.

Сэнди добавила, что не помнит той боли, когда ей прокалывали уши в детстве, и она уверена, что и ее дочь быстро забудет это неприятное чувство. Кроме того, женщина напомнила пользователям соцсетей, что профессиональные мастера пирсинга прокалывают уши младенцамl даже в возрасте нескольких дней.

Однако аргументы матери не спасли ее от критики комментаторов. Люди уверены, что ее дочь еще слишком маленькая, чтобы носить сережки.