Что нельзя делать 26 августа

Православная церковь 26 августа чтит память святого Тихона, который родился в первой половине XVIII века и был настоятелем Отроча монастыря. Говорили, что он вел очень скромный образ жизни, спал на соломе и отдавал все приношения нуждающимся, а еще предсказывал исторические события. Так, согласно поверьям, святой Тихон предсказал победу в Отечественной войне 1812 года.

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С его днем связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 26 августа

Наши предки верили, что в день святого Тихона нельзя вспоминать обиды и плохие события из своей жизни. Они были уверены, что, если сегодня думать об этом, весь негатив еще долго будет лежать грузом на сердце человека.

Не стоит в день святого Тихона ссориться, особенно с близкими людьми у себя дома. Это приведет к длительным конфликтам, которые потом будет сложно разрешить. Поэтому лучше отложить разбирательства на другой день.

Одиноким людям 26 августа нельзя спать на двух подушках. Считалось, что из-за этого у человека появятся проблемы в личной жизни и у него не получиться найти свою вторую половинку.

Еще сегодня нельзя дарить и принимать от других людей белые полотенца. Согласно поверьям, если ослушаться, можно серьезно заболеть.

Также запрет распространялся на употребление яиц с двумя желтками. Если съесть такое в день святого Тихона, можно надолго забыть про счастье и благополучие.

Приметы