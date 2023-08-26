Дарить полотенца и спать на двух подушках: что нельзя делать 26 августа
Православная церковь 26 августа чтит память святого Тихона, который родился в первой половине XVIII века и был настоятелем Отроча монастыря. Говорили, что он вел очень скромный образ жизни, спал на соломе и отдавал все приношения нуждающимся, а еще предсказывал исторические события. Так, согласно поверьям, святой Тихон предсказал победу в Отечественной войне 1812 года.
С его днем связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запреты на 26 августа
Наши предки верили, что в день святого Тихона нельзя вспоминать обиды и плохие события из своей жизни. Они были уверены, что, если сегодня думать об этом, весь негатив еще долго будет лежать грузом на сердце человека.
Не стоит в день святого Тихона ссориться, особенно с близкими людьми у себя дома. Это приведет к длительным конфликтам, которые потом будет сложно разрешить. Поэтому лучше отложить разбирательства на другой день.
Одиноким людям 26 августа нельзя спать на двух подушках. Считалось, что из-за этого у человека появятся проблемы в личной жизни и у него не получиться найти свою вторую половинку.
Еще сегодня нельзя дарить и принимать от других людей белые полотенца. Согласно поверьям, если ослушаться, можно серьезно заболеть.
Также запрет распространялся на употребление яиц с двумя желтками. Если съесть такое в день святого Тихона, можно надолго забыть про счастье и благополучие.
Приметы
- Сильный ветер 26 августа - к дождливому сентябрю;
- Желтые листья на березе - к заморозкам;
- Жара - к морозной зиме;
- Холодный день - к теплой зиме;
- Тихая и безветренная погода - к ненастным дням;
- Сова часто кричит ночью - к перемене погоды.