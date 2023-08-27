Нельзя печь и рассказывать сны: приметы на 27 августа

Православная церковь 27 августа чтит память пророка Михея Тиховея, который жил в VIII веке до нашей эры. Святой предсказал разрушение Иудеи и говорил о скором пришествии Мессии.

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В народе его прозвали Тиховеем, так как в этот день на Руси по ветру судили о скорой осени. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 27 августа

Наши предки верили, что в день Михея Тиховея ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, иначе могут появиться большие проблемы с финансами. Не стоит сегодня также ничего печь из теста. Это сулит голод и неудачи.

Считалось, что 27 августа нельзя рассказывать другим о плохих снах, которые приснились человека этой ночью. Молчание нужно сдержать до заката солнца, иначе страшный сон может превратиться в реальность.

Незамужним девушкам и женщинам в день Михея Тиховея нужно ходить только в чистой и новой одежде. Грязные, мятые наряды - к проблемам в личной жизни.

Еще один запрет распространялся на крики и шум. Поверья гласят, что тишина в этот день обязательно привлечет в дом благополучие. Не стоит также ругаться, спорить и повышать голос на людей в возрасте, иначе не получится восстановить хорошие отношения.

27 августа считалось хорошим днем для покупок, признания в чувствах и предложения руки и сердца. Девушки на Руси в эту дату проводили любовный обряд: они повязывали красную ленту на вишню на рассвете и уходили, не оглядываясь, а вечером вплетали ленту в волосы, прося дерево помочь в любовных делах.