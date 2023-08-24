Сонный паралич: кто сидит на груди у дремлющего человека
Сонный паралич – это состояние, которое многие люди испытывают в момент засыпания или пробуждения. В этот момент они ощущают, что не могут пошевелиться или говорить, а также испытывают сильные галлюцинации. Одним из наиболее распространенных ощущений во время сонного паралича является ощущение того, что на груди сидит какое-то существо.
Существует множество теорий и верований о том, кто или что может сидеть на груди у дремлющего человека. Одно из самых древних поверий связано с русским Домовым – таинственным духом, который, согласно преданию, садится на грудь человека, чтобы предупредить его о будущих событиях. В исламе подобное явление связывают с действиями Джиннов – духов, описанных в Коране. В славянской мифологии сонный паралич связывают с Марой – призраком, наделенным кошмарными свойствами. .
Также существуют мифы о существах, которые садятся на грудь спящего человека. Например, в чувашской мифологии существует персонаж по имени Вубар, который, в отличие от Домового, наносит вред здоровью человека, наваливаясь на его грудь во время сна. В японской мифологии сонный паралич объясняется действиями демона Кидзимуны, который ставит на грудь спящего свою тяжелую ногу.
Средневековые легенды связывали сонный паралич с действиями демонов Инкуба и Суккуба – существ, которые нападали на людей противоположного пола во время сна. Православные священники считают, что сонный паралич является пограничным состоянием между видимым и невидимым мирами, и что он связан с действием темных сил на человека.
Однако на самом деле сонный паралич вызван подавлением функций моторики головным мозгом во время перехода в фазу быстрого сна. В обычном состоянии мозг отключает бдительность еще до этого момента, но во время сонного паралича он еще не успел «уснуть», поэтому пытается объяснить странные ощущения через галлюцинации. Таким образом, настоящим объяснением сонного паралича является физиологический процесс, а не вмешательство сверхъестественных сил.