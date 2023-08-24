Сонный паралич: кто сидит на груди у дремлющего человека

Сонный паралич – это состояние, которое многие люди испытывают в момент засыпания или пробуждения. В этот момент они ощущают, что не могут пошевелиться или говорить, а также испытывают сильные галлюцинации. Одним из наиболее распространенных ощущений во время сонного паралича является ощущение того, что на груди сидит какое-то существо.

Существует множество теорий и верований о том, кто или что может сидеть на груди у дремлющего человека. Одно из самых древних поверий связано с русским Домовым – таинственным духом, который, согласно преданию, садится на грудь человека, чтобы предупредить его о будущих событиях. В исламе подобное явление связывают с действиями Джиннов – духов, описанных в Коране. В славянской мифологии сонный паралич связывают с Марой – призраком, наделенным кошмарными свойствами. .

Также существуют мифы о существах, которые садятся на грудь спящего человека. Например, в чувашской мифологии существует персонаж по имени Вубар, который, в отличие от Домового, наносит вред здоровью человека, наваливаясь на его грудь во время сна. В японской мифологии сонный паралич объясняется действиями демона Кидзимуны, который ставит на грудь спящего свою тяжелую ногу.

Средневековые легенды связывали сонный паралич с действиями демонов Инкуба и Суккуба – существ, которые нападали на людей противоположного пола во время сна. Православные священники считают, что сонный паралич является пограничным состоянием между видимым и невидимым мирами, и что он связан с действием темных сил на человека.