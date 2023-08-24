Почему на Луну приземлиться сложнее, чем на Марс

Миссии на Луну всегда сопровождались огромными рисками и сложностями. История показывает, что только 16 из 33 запусков аппаратов серии «Луна» (еще с советских времен) были успешными. Кроме того, с 2018 года из 18 отправленных миссий к Луне, 9 потерпели неудачу. Но в чем заключаются эти сложности? Почему астрономы говорят, что посадить аппарат на Луну, до которой по космическим меркам рукой подать, сложнее, чем на Марс?

Орбита

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Одной из причин сложности миссий на Луну является ее орбита. На самом деле наш спутник не вращается вопру планеты, а оба космических тела обращаются вокруг общего центра масс. По сути Луна даже не спутник, а планета-партнер. Мало того, что оба небесных объекта сильно искажают орбиты друг друга, на эту пару еще влияет Солнце. Для отправки миссии к Луне необходимо учитывать несколько сотен видов ее движений и возмущений, что делает расчеты сложными.

Гравитация и форма

Гравитация Луны также создает проблемы. Ее сила притяжения неоднородна, что затрудняет удержание орбиты и посадку на поверхность спутника. Близость Луны к Земле искажает ее форму — она ка бы вытянута в нашу сторону. Кроме того, гравитация на поверхности Луны неоднородна, как будто внутри нее находится несколько массивных объектов. Возможно, это метеориты, столкнувшиеся со спутником, когда тот еще находился в горячей фазе. Все это еще больше усложняет миссию.

Атмосфера

А точнее — ее отсутствие. Газовые слои вокруг планеты облегчают посадку, так как позволяют использовать парашюты для замедления скорости. Но на Луне атмосферы нет, поэтому аппараты должны приземляться к спутнику на космических скоростях, а потом замедляться при помощи реактивных двигателей, что является сложной задачей. Кроме того, на Луне еще наблюдается вулканическая и астероидная активность, из-за чего над поверхностью периодически возникают облачка газа или пыли. Кажется — мелочь, но попадание в них космического аппарата неизменно нарушит его полетную траекторию.

Поверхность

Ее неровности и кратеры могут привести к тому, что аппарат завалится на бок при посадке и потеряет связь. Это фактически означает провал миссии и потерю и самого аппарата. Поэтому место посадки приходится высчитывать буквально до сантиметров, а саму станцию сажать очень аккуратно, чтобы не допустить ее падения.

И другие опасности

Кроме того, более недели каждый месяц Луна находится внутри радиационных поясов Земли, что может вызывать сбои в работе приборов. Еще одной проблемой является отсутствие навигации на обратной стороне Луны. Для обеспечения связи с Землей в таком случае необходим опорный аппарата на орбите, который будет ретранслировать сигнал. А еще на границе дня и ночи на Луне происходят дикие перепады электрического поля и даже молнии. Это вызвано зарядкой частиц грунта под воздействием солнечного ультрафиолета. Такие молнии могут вызвать поломку аппаратуры.