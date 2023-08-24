Главной достопримечательностью Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, без сомнения, является Александровская колонна или Александринский столп, возвышающийся над землей почти на 50 метров.

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Величественный обелиск, возведенный в честь победы в Великой отечественной войне 1812 года, поначалу вызывал у петербуржцев не только восторг, но и страх.

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О том, почему жители Санкт-Петербурга боялись Александровской колонны, читайте в материале «Рамблера».

Идея строительства монумента появилась сразу после окончания войны, но утвердили проект архитектора Огюста Монферрана лишь в годы правления Николая I. Подготовка к строительству велась в течение нескольких лет, а затем еще два года продолжались работы по возведению колонны.

В результате в 1834 году на Дворцовой площади Санкт-Петербурга появился столб высотой в 47,5 метра, увенчанный фигурой ангела.

Поначалу, кстати, Огюст Монферран раздумывал, как лучше сделать колонну: использовать монолит или собрать ее из отдельных блоков. В результате архитектор остановился на первом варианте.

Александровская колонна стала самым высоким в мире монументом, который выполнен из цельного гранита. Вес ее составил более 600 тонн.

Пьедестал для колонны возводили около года. Один его цоколь весил 400 тонн. Когда его опускали в котлован, очевидцы отмечали, что дрожала земля. На фундамент затем водрузили пьедестал, на который потом монтировали колонну.

Высокий и невероятно тяжелый столб держался на пьедестале лишь за счет своего собственного веса и силы тяжести, без каких бы то ни было специальных креплений, что приводило в ужас людей. Петербуржцы предпочитали обходить Александровскую колонну стороной, опасаясь, что конструкция может упасть.

Однако архитектором все было просчитано с удивительной точностью: колонна не могла сдвинуться со своего места даже на миллиметр. Поэтому слухи о том, что столб начинает качаться при сильном ветре, скоро распускать перестали. И даже самые впечатлительные люди перестали бояться прогуливаться неподалеку от новой достопримечательности.