Почему жители Санкт-Петербурга боялись Александровской колонны
Главной достопримечательностью Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, без сомнения, является Александровская колонна или Александринский столп, возвышающийся над землей почти на 50 метров.
Величественный обелиск, возведенный в честь победы в Великой отечественной войне 1812 года, поначалу вызывал у петербуржцев не только восторг, но и страх.
О том, почему жители Санкт-Петербурга боялись Александровской колонны, читайте в материале «Рамблера».
Идея строительства монумента появилась сразу после окончания войны, но утвердили проект архитектора Огюста Монферрана лишь в годы правления Николая I. Подготовка к строительству велась в течение нескольких лет, а затем еще два года продолжались работы по возведению колонны.
В результате в 1834 году на Дворцовой площади Санкт-Петербурга появился столб высотой в 47,5 метра, увенчанный фигурой ангела.
Поначалу, кстати, Огюст Монферран раздумывал, как лучше сделать колонну: использовать монолит или собрать ее из отдельных блоков. В результате архитектор остановился на первом варианте.
Александровская колонна стала самым высоким в мире монументом, который выполнен из цельного гранита. Вес ее составил более 600 тонн.
Пьедестал для колонны возводили около года. Один его цоколь весил 400 тонн. Когда его опускали в котлован, очевидцы отмечали, что дрожала земля. На фундамент затем водрузили пьедестал, на который потом монтировали колонну.
Высокий и невероятно тяжелый столб держался на пьедестале лишь за счет своего собственного веса и силы тяжести, без каких бы то ни было специальных креплений, что приводило в ужас людей. Петербуржцы предпочитали обходить Александровскую колонну стороной, опасаясь, что конструкция может упасть.
Однако архитектором все было просчитано с удивительной точностью: колонна не могла сдвинуться со своего места даже на миллиметр. Поэтому слухи о том, что столб начинает качаться при сильном ветре, скоро распускать перестали. И даже самые впечатлительные люди перестали бояться прогуливаться неподалеку от новой достопримечательности.
Кстати, фигура ангела, которой увенчана Александровская колонна, тоже держится на столбе за счет своего собственного веса. Хотя поначалу Огюст Монферран планировал сделать так, чтобы фигура опиралась на стальной прут, но потом его удалили. Ангел же до сих пор стоит на вершине столба и никуда падать не собирается.