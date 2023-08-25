День осеннего равноденствия: приметы и история

День осеннего равноденствия каждый год выпадает на 22 или 23 сентября. Именно в этот день в Северном полушарии начинается астрономическая осень. Затем световой день к северу от экватора становится короче ночи, а к югу от экватора — соответственно, длиннее. Как можно понять из названия, в этот день длительность дня и ночи равны. «Лента.ру» рассказывает, чем примечателен день осеннего равноденствия и какие приметы с ним связаны.

Когда в 2023 году будет день осеннего равноденствия?

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В 2023 году день осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября. Известно даже точное время — 9:49 по московскому времени, или 6:49 по всемирному времени.

23 сентября в 9:49 по Москве будет осеннее равноденствие

День осеннего равноденствия знаменует собой начало астрономической осени в Северном полушарии — в Южном полушарии, соответственно, начинается весна. Именно в этот день длительность дня и ночи равны, Солнце на всех широтах восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. На полюсах же половина солнечного диска движется по кругу вдоль горизонта.

Помимо осеннего есть также день весеннего равноденствия, он приходится на 20-е числа марта. Кроме того, непосредственно с Солнцем связаны еще два дня в году — дни зимнего (21 декабря) и летнего (21 июня) солнцестояний.

Что такое осеннее равноденствие?

В день осеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике — траектории видимого годичного движения светила по большому кругу небесной сферы, — переходит из Северного полушария в Южное.

Дважды в год — в дни весеннего и осеннего равноденствий — Солнце находится прямо перпендикулярно экватору Земли. Из-за этого в эти дни оба полушария планеты одинаково освещены, а граница дня и ночи проходит по полюсам.

Время светового дня и ночи в эти два дня одинаково. Однако полной тождественности длительности дня и ночи формально не существует: день в момент равноденствия будет на несколько минут дольше из-за особенностей преломления солнечного света.

Четких дат весеннего и осеннего равноденствия нет, они могут сдвигаться на один-три дня

После осеннего равноденствия световой день в Северном полушарии начнет стремительно сокращаться. Например, если в Москве в начале сентября световой день длится 13 часов 49 минут, то к концу месяца — 11 часов 40 минут. Минимума световой день достигнет 22 декабря, после чего процесс пойдет в обратную сторону.

Но при этом осень и зима в Северном полушарии на неделю короче, чем в Южном. Количество дней от весеннего до осеннего равноденствия равно 186, а от осеннего до весеннего — 179 суткам. Это связано с тем, что во время зимы в Северном полушарии планета движется вокруг Солнца быстрее, чем во время зимы в Южном полушарии.

Следует отметить, что осеннее равноденствие выпадает на 23 сентября только в Северном полушарии, в Южном, соответственно, будет весеннее равноденствие

То есть в Австралии, южной части Африки, на юге американского континента, в Антарктике после 23 сентября день будет становиться длиннее ночи, а погода начнет улучшаться.

Какие приметы связаны с днем осеннего равноденствия?

У древних славян день осеннего равноденствия был посвящен женщинам и роженицам в частности. Праздник со временем слился с празднованием Рождества Пресвятой Богородицы. Этот один из самых важных христианских праздников в православной традиции отмечается 21 сентября. Он является двунадесятым — то есть одним из 12 главнейших дат в православном календаре.

По погоде в этот день на Руси пытались угадать, какой будет предстоящая осень.

Погодные приметы на день осеннего равноденствия

Если день выдавался солнечным, то было принято считать, что затяжные дожди и холода придут очень нескоро.

Согласно приметам, чем суше и теплее сентябрь, тем позже придут настоящие осень и зима.

Большое количество желудей на земле сулило снежное Рождество.

Если в этот день ива сбрасывает листву, то следует готовиться к холодной зиме.

Кроме того, своеобразным индикатором предстоящей зимы считалась рябина. Чем больше было ягод в гроздьях рябины, тем суровее должна была быть зима. Также в этот день было принято срывать и раскладывать между окнами гроздья рябины. По поверьям, это помогало защитить дом от злых духов. В частности, считалось, что именно нечистые силы насылают на людей бессонницу.

Чего нельзя делать в день осеннего равноденствия?

Принято считать, что этот день нужно провести как можно спокойнее. На осеннее равноденствие не принято приступать к новым начинаниям, делам и проектам, совершать крупные покупки. Кроме того, считается, что не стоит затевать ремонт, ссориться и ругаться с окружающими. Также важно проявлять гостеприимство и не отказывать никому в помощи.

В старину примерно к этому времени заканчивались полевые работы — крестьяне завершали сбор урожая. Еще в дохристианскую эпоху в это время язычники благодарили природу и просили ее о плодородии.

Раньше в этот день было принято угощать гостей пирогами с капустой и брусникой.

Как народы отмечали праздник Солнца?

Связанные с Солнцем даты особенно почитались в древности. В 20-х числах сентября разные народы мира, в том числе и славяне, отмечали праздники, связанные со сбором урожая и окончанием полевых работ.

Например, древние кельты отмечали праздник Мабон — день урожая и созревания яблок. Мабон входил в перечень восьми праздников так называемого Колеса года — древнего календаря, в котором ключевые даты как раз основаны на изменениях положения Земли по отношению к Солнцу.

Кельтские традиции сохранились в европейской культуре до сих пор, в конце сентября во многих странах континента проводятся праздники и фестивали, посвященные окончанию сбора урожая. Знаменитый Октоберфест в Германии тоже можно отнести к этому типу празднеств.

Также традиционно Англии был построен древним населением этой земли для обрядов, посвященных Солнцу. Уже в наши дни к этому памятнику старины съезжаются поклонники языческих культов и проводят там свои собрания.

В Японии дни осеннего и весеннего равноденствия с конца XIX века имеют статус государственных праздников. В эти дни принято поминать усопших и посещать места захоронений. Кроме того, в дни поминания усопших не принято есть блюда из мяса — только рисовые лепешки и блюда из бобовых.

Древние майя также с уважением относились к этому знаменательному дню. На территории современной Мексики, в городе Чичен-Ица на полуострове Юкатан, находится пирамида Пернатого змея (Кукулькан). На лестнице пирамиды в дни равноденствия Солнце создает причудливые узоры из света и тени, которые в определенный момент складываются в изображение этого самого змея.

Есть поверье, что если находиться на вершине пирамиды в то время, как на лестнице появляется световая иллюзия, и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Поэтому два раза в год толпы туристов пытаются попасть на вершину пирамиды.