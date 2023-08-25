Медведица бросилась в погоню за лодкой с туристами на Камчатке: видео
Медведица устроила погоню за лодкой с туристами на Камчатке. Видео инцидента опубликовано в телеграмм-канале "Борус".
На кадрах видно, как хищница выбегает в сторону плывущей по реке лодки и устремляется в воду. Параллельно из зарослей выглядывают, вероятно, медвежата, которых от потенциальной опасности оберегало животное.
Далее лодка устремляется вперед, а медведица от нее отстает.
Бурые незваные гости не являются редкостью для региона. Так, например, недавно на Камчатке медведь пришел в лагерь туристов и разворошил их вещи.
Ранее медведь и лиса пришли попробовать оставленное жителем Мурманска угощение и попали на видео.
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