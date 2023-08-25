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Смеяться и ходить на чердак: что нельзя делать 25 августа

Православные люди 25 августа вспоминают священномучеников Аникиту и Фотия, в народе же этот праздник получил название Фотя Поветенный.

Смеяться и ходить на чердак: что нельзя делать 25 августа
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Наши предки считали необходимым в этот день навести порядок в подсобных помещениях, где хранили инструменты и корм для животных (их называли поветями). Согласно поверьям, в противном случае в следующем году не стоило ожидать хорошего урожая.

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О том, какие еще приметы и поверья связаны с этим днем, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 25 августа

  • Ни в коем случае нельзя ссориться с близкими. Простой спор может обернуться разрывом отношений.
  • Устраивать застолья и употреблять спиртные напитки в Фотин день тоже не стоит: можно привлечь беды в дом.
  • Нельзя подниматься на чердак: согласно поверьям, домовой в этот день начинает готовиться к зиме, потревожив его, хозяева рискуют навлечь на себя бытовые неприятности.
  • Детей сегодня нельзя подводить к костру, иначе у них не сложится жизнь.
  • Перед сном нельзя смеяться и веселиться, в противном случае будете страдать бессонницей.
  • Незамужним девушкам не стоит прогуливаться возле церкви: еще год замуж не выйдут.
  • Не слишком хорошо этот день и для сватовства: на предложение руки и сердца девушка может ответить отказом, семейная жизнь тоже может не сложиться.

Что можно делать 25 августа

  • Готовить блюда с черемухой: к этому дню, как уверяли наши предки, она как раз поспевает. Считалось, что кушанья с этой ягодой в Фотин день подарят здоровье.
  • Можно также начинать собирать и заготавливать на зиму облепиху.
  • Навести порядок в шкафах: если до этого не доходили руки, в Фотин день расхламиться самое время.
  • В этот день наши предки часто посещали кладбища, отдавая дань памяти усопшим родственникам.

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Народные приметы 25 августа

  • Если в этот день идет дождь, значит, «бабье лето» будет очень коротким.
  • Утром много росы на траве — всю неделю будет солнечная погода.
  • Ясный день 25 августа обещает хороший урожай грибов.
  • Кошки долго умываются — стоит ждать хорошую погоду в ближайшие дни.
  • Громкое кваканье лягушек — к дождю.
  • Ощущение сырости в воздухе даже в ясный и солнечный день предвещает затяжную дождливую погоду.
  • Гроза в Фотин день обещает долгую осень.