Смеяться и ходить на чердак: что нельзя делать 25 августа

Православные люди 25 августа вспоминают священномучеников Аникиту и Фотия, в народе же этот праздник получил название Фотя Поветенный.

Наши предки считали необходимым в этот день навести порядок в подсобных помещениях, где хранили инструменты и корм для животных (их называли поветями). Согласно поверьям, в противном случае в следующем году не стоило ожидать хорошего урожая.