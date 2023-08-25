Откуда в русском языке взялись англицизмы

Многие стали замечать, что в русском языке распространились заимствованные слова. “Дедлайн”, “фича”, “таск” — сейчас англицизмы прочно укрепились даже в рабочем пространстве.

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“Рамблер” разобрался, с чем связано появление заимствований в языке.

Гибкость языка

В русском языке довольно много заимствований, которые успели уже прочно закрепиться. Например суп — изначально французское слово, происходящее от soupe. А рутина произошла от английского routine. Слова киллер, триллер и бургер не режут слух, хотя они тоже были заимствованы.

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Сейчас язык начал изменяться быстрее из-за широкого распространения интернета. Поэтому многие сленговые слова звучат так странно: люди просто еще не успели привыкнуть к ним.

На самом деле таких причин распространения англицизмов довольно много, и все они возникли благодаря развитию интернет-коммуникаций. Рассмотрим некоторые из этих причин.

Отсутствие некоторых слов

В русском языке нет слова, которое бы означало процесс. То есть того, что определяет длительность какого-то выражения. Поэтому импичмент, дефолт, саммит и инвестор, звучат довольно привычно. Такие англицизмы лучше всего подходят для выражения каких-то явлений или реакции человека: они емкие и понятные.

Слово не полностью отражает смысл

В русском языке есть слово торговая марка. Оно характеризует зарегистрированный товарный знак. А вот значение английского бренд определяется гораздо шире. В него входит и логотип, и репутация, и имидж.

По сути в русском языке нет аналогов слову бренд. Репутация, имидж, торговая марка, логотип — это все отдельные слова, которые невозможно объединить одним емким выражением.

Сленг

На самом деле еще в Советском Союзе были англицизмы, которыми пользовалась молодежь. Это и “хаер” и “сейшн” и даже “шузы”. Но они не вошли в лексикон среднестатистических людей, так и остались на уровне сленга.