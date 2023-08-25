В Англии родилась двухголовая змея

В зоомагазине Англии родилась двухголовая змея. Об этом сообщает издание UPI.

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По данным СМИ, не так давно рептилии исполнился месяц. Сейчас она чувствует себя хорошо. Как отметили сотрудники зоомагазина, змея активно набирает вес, а также демонстрирует хороший аппетит. Это свидетельствует о том, что она здорова.

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Вторая голова змеи также проявляет интерес к еде, но из-за особенностей строения и узкого горла не может съедать много.