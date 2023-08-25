В Англии родилась двухголовая змея

В зоомагазине Англии на свет появилась двухголовая змея
В зоомагазине Англии родилась двухголовая змея. Об этом сообщает издание UPI.
По данным СМИ, не так давно рептилии исполнился месяц. Сейчас она чувствует себя хорошо. Как отметили сотрудники зоомагазина, змея активно набирает вес, а также демонстрирует хороший аппетит. Это свидетельствует о том, что она здорова.
Соцсети
Вторая голова змеи также проявляет интерес к еде, но из-за особенностей строения и узкого горла не может съедать много.
Работники магазина еще не придумали кличку рептилии, но заявили, что многие покупатели уже задумываются о том, чтобы приобрести ее.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему в Ирландии нет змей.
Рамблер: главные новости