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В зоомагазине Англии на свет появилась двухголовая змея

В зоомагазине Англии родилась двухголовая змея. Об этом сообщает издание UPI.

В Англии родилась двухголовая змея
© Unsplash

По данным СМИ, не так давно рептилии исполнился месяц. Сейчас она чувствует себя хорошо. Как отметили сотрудники зоомагазина, змея активно набирает вес, а также демонстрирует хороший аппетит. Это свидетельствует о том, что она здорова.

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Вторая голова змеи также проявляет интерес к еде, но из-за особенностей строения и узкого горла не может съедать много.

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Работники магазина еще не придумали кличку рептилии, но заявили, что многие покупатели уже задумываются о том, чтобы приобрести ее.

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