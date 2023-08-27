5 «страшилок» наших бабушек, которые опровергнуты наукой

Наши родители, бабушки/дедушки и другие родственники, участвующие в нашем воспитании, заботились о нас и опекали, иногда довольно странным способом. Наверняка каждый из нас помнит «страшилки» из детства, которыми пугали нас взрослые. Конечно же, они делали это не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы уберечь от болезней и вредных привычек.

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Некоторые из нас, даже сами став взрослыми, до сих пор верят, что эти наказы правдивы, но многие «страшилки» из нашего детства уже опровергнуты наукой. Сегодня мы расскажем вам о пяти самых популярных.

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1. Много сладкого есть вредно

Начнём с самой больной темы для сладкоежек — много сладкого есть вредно! Мотивировали это тем, что сахар отрицательно влияет на зубную эмаль, разрушая её и провоцируя развитие кариеса. Это не совсем верно.

Если есть сладости и следить за гигиеной полости рта, то риск появления кариеса минимален. Стоматологи рекомендуют после употребления сладкого прополоскать рот водой, недолго пожевать жвачку или почистить зубы. Это поможет нормализовать кислотность и восстановить нормальную PH-среду в ротовой полости.

Также следует поступать после употребления высокоуглеродистой мягкой пищи — каш, печенья, хлеба, сухофруктов и т.п.

То есть вредит не количество съеденного сладкого, а отсутствие или недостаточная гигиена полости рта.

2. Проглотишь жвачку — заболит живот

Многие из нас до сих пор верят, что проглоченная жвачка может нанести вред здоровью. Существуют несколько мифов по этому поводу:

Жевательная резинка задержится в желудке на 7 лет, так как именно столько времени понадобится ему для того, чтобы её переварить. Жвачка может вызвать «завороток кишок». Также она может попасть в аппендикс и спровоцировать его воспаление.

И все эти «страшилки» по поводу случайно съеденной жвачки далеки от правды.

Проглоченная жевательная резинка, конечно, не переварится в желудке (из-за своего состава), но и не задержится в организме больше, чем на 3 дня, и выйдет из организма тем же путём, что и съеденная пища. Естественно, если вы не съели несколько упаковок сразу.

Одна из главных опасностей жвачки — это возможность подавиться ею. Поэтому не рекомендуется жевать её не только во время занятий спортом, но и при ходьбе. Вот об этом не будет лишним почаще напоминать своим детям.

Источник krasivoe-foto.ru

3. Надень шапку — иначе «заработаешь» менингит

Менингит — опасное заболевание, которое может привести не только к инвалидности, но и к смерти. Долгое время бытовало мнение, что им можно заболеть, если застудишь уши. Поэтому вполне естественно, что наши мамы заставляли нас надевать шапку, даже в не очень холодную погоду.

На самом деле менингит развивается только тогда, когда в организм попадают патогенные микроорганизмы, поэтому простого переохлаждения для развития этой болезни недостаточно. Менингит — инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём, как и многие другие «простудные» заболевания.

А вот обморозить уши и «заработать» отит, гуляя в морозную и/или ветреную погоду вполне возможно. Но это уже совсем другая история.

4. Если скосить глаза — останешься косоглазым на всю жизнь

Не останешься. И я, например, узнала об этом ещё в детстве. Конечно, несмотря на запреты и «пугалки» взрослых, мы с друзьями всё равно пытались это делать и даже соревновались, у кого получается лучше.

Такого же мнения и офтальмологи — к косоглазию такие эксперименты не приведут. А даже будут полезны. Существуют специальные гимнастики для глаз, которые содержат такое упражнение, как взгляд обоими глазами на кончик носа одновременно. Это поможет укрепить мышцы глаза, расслабить их после трудового дня и нормализовать кровообращение глазного яблока.

5. Не трогай жабу — будут бородавки

Внешний вид жабы для обычного человека кажется отвратительным, особенную неприязнь вызывают бугорки, напоминающие бородавки, которыми покрыто практически всё их тело. Поэтому некоторые из нас считают, что если потрогать жабу, то можно заразиться бородавками. И это миф.

Паротиды или по-простому бугорки на теле жабы не имеют никакого отношения к бородавкам. Они предназначены для защиты этого земноводного от хищников. Бородавки же — это инфекционное кожное заболевание, которое вызывает ВПЧ (вирус папилломы человека) и передаётся только при контакте с инфицированной кожей (прямой) или поверхностями (косвенный).

От бородавок вас защитит регулярная гигиена рук и своевременная обработка любых, даже небольших, повреждений кожи антисептиками.

Сегодня мы рассказали вам о пяти самых известных «страшилках» наших бабушек, которые давно опровергнуты учёными и врачами. Какие «страшилки» использовали в воспитательных целях ваши близкие, когда вы были маленькими? Делитесь в комментариях!

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