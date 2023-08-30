Как шпионов учат обманывать детектор лжи

Научные исследования показывают, что детекторы лжи основаны на физиологических реакциях человека, которые могут свидетельствовать о неправде. Одним из таких признаков является изменение пульса и кровяного давления. Когда человек лжет, его нервная система активируется, что приводит к повышению сердечного ритма и артериального давления. Другим признаком является изменение дыхания. Лжецы часто задерживают дыхание или дышат неровно из-за напряжения.

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Но шпионы, проходящие специальное обучение, научились контролировать свои физиологические реакции. Практика и самоконтроль могут помочь человеку скрыть свои признаки лжи. Шпионы обучаются техникам релаксации и контролю дыхания, чтобы сохранять спокойствие во время допроса. Они также учатся контролировать свой пульс и кровяное давление, чтобы не вызывать подозрений.

Кроме физиологических реакций, детекторы лжи также анализируют вербальные и невербальные сигналы. Научные исследования показывают, что лжецы часто делают ошибки в своих ответах, используют сложные конструкции предложений или избегают прямых ответов. Они также могут проявлять нервозность, например, часто моргать или двигаться нервно.

Шпионы, обучаясь искусству обмана, изучают эти сигналы и учатся их контролировать. Они учатся отвечать на вопросы без лишних деталей, чтобы не вызывать подозрений. Они также обучаются контролировать свои жесты и мимику, чтобы не выдать свои эмоции. Шпионы также изучают психологию допрашивающего, чтобы предугадать его вопросы и подготовиться к ним заранее.