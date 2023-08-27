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Последние мемы этого лета: над чем смеются россияне

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Шутки по мотивам песен Михаила Шуфутинского уже пошли в массы... 
© Соцсети
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Не бойтесь, осень пролетит незаметно, а там уже и Новый год! 
© Соцсети
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В России даже балконы проявляют характер. 
© Соцсети
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Родители школьников поймут эту боль... 
© Соцсети

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Наука, остановись! 
© Соцсети
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Все еще жарко, но уже комфортнее! 
© Соцсети
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И только Киану Ривз в этом мире стабилен. 
© Соцсети

    Лето, которого мы так ждали, вдруг началось и молниеносно прошло. Мы все не успели опомниться, как заметили на календаре август, а потом и вовсе приближение сентября.

    Конечно, в это тревожное время нужно всеми силами отвлекаться от мыслей о приближающихся холодах - смотрите веселое кино, гуляйте в парках, занимайтесь спортом. Делайте все, чтобы не подпустить близко осеннюю хандру.

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    Хороший способ отвлечься и расслабиться — соцсети. Избегайте тревожных новостей и разговорах о политике, вместо этого просто листайте мемы. "Рамблер" уже собрал для вас самые актуальные мемы уходящего лета — смотрите их в нашей подборке.

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