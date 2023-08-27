Последние мемы этого лета: над чем смеются россияне
Лето, которого мы так ждали, вдруг началось и молниеносно прошло. Мы все не успели опомниться, как заметили на календаре август, а потом и вовсе приближение сентября.
Конечно, в это тревожное время нужно всеми силами отвлекаться от мыслей о приближающихся холодах - смотрите веселое кино, гуляйте в парках, занимайтесь спортом. Делайте все, чтобы не подпустить близко осеннюю хандру.
Хороший способ отвлечься и расслабиться — соцсети. Избегайте тревожных новостей и разговорах о политике, вместо этого просто листайте мемы. "Рамблер" уже собрал для вас самые актуальные мемы уходящего лета — смотрите их в нашей подборке.
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