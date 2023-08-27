Последние мемы этого лета: над чем смеются россияне

Лето, которого мы так ждали, вдруг началось и молниеносно прошло. Мы все не успели опомниться, как заметили на календаре август, а потом и вовсе приближение сентября.

Конечно, в это тревожное время нужно всеми силами отвлекаться от мыслей о приближающихся холодах - смотрите веселое кино, гуляйте в парках, занимайтесь спортом. Делайте все, чтобы не подпустить близко осеннюю хандру.