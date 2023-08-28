Стали известны итоги крупнейших за полвека поисков лох-несского чудовища

Крупнейшие за последние 50 лет поиски легендарного лох-несского чудовища закончились неудачей. Об этом сообщает телеканал BBC.

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Как уточнили журналисты, в масштабном мероприятии приняли участие более 200 добровольцев из Швеции, Франции, Шотландии, Японии, Германии и других стран.

Один из добровольцев во время исследования услышал четыре характерных «хлюпанья» во время тестирования систем записи. При этом диктофон не смог зафиксировать, откуда шли эти странные звуки.

Ранее сообщалось, что эксперты из разных стран решили собраться в Великобритании на крупнейшие за 50 лет поиски чудовища озера Лох-Несс. Отмечалось, что исследования будут проводить при помощи дронов с инфракрасными камерами и гидрофонов. Примечательно, что такое оборудование ранее никогда не применялось для исследования озера.