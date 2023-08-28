Выигравший в лотерею дом британец исчез через три дня после получения приза

Житель Великобритании, который выиграл в лотерее роскошный особняк, пропал через три дня после того, как зашел в полученный им дом. С того момента прошло два года, и в дом никто больше ни разу не входил.

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Отец пятерых детей из Великобритании принял участие в розыгрыше призов по телевизору и смог выиграть особняк стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов (360 миллионов рублей). Он быстро въехал в новый дом и был искренне счастлив. Как говорил сам британец, это был первый выигрыш в его жизни, и если бы он проектировал дом с нуля, то он выглядел бы точно также. Однако через три дня новосел спешно уехал.

Причиной такого скорого отъезда стала информация о том, что особняк находится в опасном месте и может рухнуть в море. После этого дом уже два года стоит пустым, никто не видел, чтобы туда кто-нибудь входил или выходил.