Нельзя сквернословить и разжигать костры: приметы на 28 августа

28 августа православные верующие отмечают один из 12 главных праздников православной церкви – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

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Успение Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа. В народе сегодняшний день именовали спожинками, так как праздник знаменовал собой завершение сбора урожая.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 28 августа

На Успение принято считать землю именинницей. Вот почему сегодня нельзя копать землю, втыкать в нее палки, лопату и другие предметы, а также кидаться землей и выливать на нее отходы.

Кроме того, сегодня запрещено разжигать костры. Игнорирование данных запретов чревато бедностью и неурожаем.

28 августа нельзя ходить по земле и траве, на которой есть роса.

В день Успения Пресвятой Богородицы старайтесь избегать острых предметов – иголок, вилок, ножей, спиц и прочего. Если уколоться или порезаться 28 августа, это может привести к беде в доме. Вот почему сегодня неблагоприятный день для рукоделия, а также для готовки с использованием ножа.

Не вздумайте сквернословить и употреблять грязные слова, а также грустить и думать о плохом.

28 августа не стоит заниматься стиркой, уборкой и делами в огороде.

Сегодня неблагоприятный день для свадьбы или венчания.

Приметы

Солнце и тепло сегодня предрекают дожди во время бабьего лета.

Обнаружили много паутины – зима будет холодной.

Если ночью у земли стоит туман – быть дождю.

Если вышла радуга, осень будет мягкой и теплой с минимальными осадками.

Заметили, что цветы пахнут сильнее обычного – грядет ненастье.

Гроза предрекает раннюю дождливую осень.

Мухи сильно пристают – к похолоданию.