Нельзя сквернословить и разжигать костры: приметы на 28 августа
28 августа православные верующие отмечают один из 12 главных праздников православной церкви – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.
Успение Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа. В народе сегодняшний день именовали спожинками, так как праздник знаменовал собой завершение сбора урожая.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 28 августа
На Успение принято считать землю именинницей. Вот почему сегодня нельзя копать землю, втыкать в нее палки, лопату и другие предметы, а также кидаться землей и выливать на нее отходы.
Кроме того, сегодня запрещено разжигать костры. Игнорирование данных запретов чревато бедностью и неурожаем.
28 августа нельзя ходить по земле и траве, на которой есть роса.
В день Успения Пресвятой Богородицы старайтесь избегать острых предметов – иголок, вилок, ножей, спиц и прочего. Если уколоться или порезаться 28 августа, это может привести к беде в доме. Вот почему сегодня неблагоприятный день для рукоделия, а также для готовки с использованием ножа.
Не вздумайте сквернословить и употреблять грязные слова, а также грустить и думать о плохом.
28 августа не стоит заниматься стиркой, уборкой и делами в огороде.
Сегодня неблагоприятный день для свадьбы или венчания.
Приметы
Солнце и тепло сегодня предрекают дожди во время бабьего лета.
Обнаружили много паутины – зима будет холодной.
Если ночью у земли стоит туман – быть дождю.
Если вышла радуга, осень будет мягкой и теплой с минимальными осадками.
Заметили, что цветы пахнут сильнее обычного – грядет ненастье.
Гроза предрекает раннюю дождливую осень.
Мухи сильно пристают – к похолоданию.
Того, кто уронит хлеб, ждут проблемы со здоровьем.